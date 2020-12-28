На выставке CES-2021 покажут много новых устройств. Фото: Reuters

C большой долей вероятности Samsung на CES-2021 представит свой новый флагман - Galaxy S21. Обычно южнокорейцы представляют S-серию в конце февраля на Мобильном Всемирном конгрессе (MWC), но в 2021 году выставка переехала с конца февраля на конец июля, поэтому в компании решили выбрать другое мероприятие для анонса. Из ожидаемых нововведений - улучшенные камеры и поддержка стилуса, который теперь будет не только в серии Note.

Традиционно на CES показывают целую россыпь ноутбуков, и в этом году вряд ли что-то поменяется. Свои новинки покажут Asus, Acer, Lenovo, HP и другие. Компании сделают акцент на увеличении производительности, времени автономной работы и улучшенной графике - в геймерских девайсах появятся мобильные версии видеокарты RTX 30-й серии.

11 и 12 января Intel проведет две конференции - одна из них будет о самоуправляемых автомобилях, на другой - речь пойдет о персональных компьютерах. С большой долей вероятности будут представлены процессоры Rocket Lake для геймерских настольных ПК и серверные процессоры Ice Lake. 12 января AMD также анонсирует свои чипы - линейку процессоров для ноутбуков и новые серверные процессоры. Не останется в стороне Nvidia - можно ожидать как минимум две новые видеокарты - RTX 3060 и RTX 3080 Ti, вопрос лишь в том, когда эти новинки в итоге дойдут до потребителей - пока на рынке видеокарт наблюдается дефицит и вряд ли он исчезнет в 2021 году.

В предыдущие годы на CES анонсировали новинки в сфере виртуальной и дополненной реальности. Поэтому с большой долей вероятности так будет и в наступающем году. VR и AR стремительно дешевеют - шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 в США стоит 299 долларов, а всего лишь пару лет назад такие решения продавались по цене от 1000 долларов и выше.

Кроме того, на выставке анонсируют большое количество мониторов, веб-камер, микрофонов и устройств для видео-конференц-связи - на них можно будет запустить Microsoft Teams или Zoom. Не обойдут вниманием и сети пятого поколения - ожидаются анонсы смартфонов, поддерживающих сети 5G.

Что касается фото и видеотехники, то на CES стоит ожидать новинки от таких компаний как Canon, Sony и Nikon. А DJI может анонсировать новые дроны.