Распоряжение главы Республики Карелия от 26 декабря 2020 года № 806-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008) с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 24 декабря 2020 года № 798-р, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7.31 признать утратившим силу;

2) в пункте 11.9:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) ведение журнала учета прибывших лиц (с указанием Ф.И.О. лица, места его проживания (пребывания), контактной информации, срока пребывания), ведение журнала температурного контроля в отношении постояльцев, при повышенной температуре и признаках первых респираторных симптомов сообщать в медицинские учреждения по местонахождению;";

в подпункте 6 слова "только на территории средства размещения" заменить словами "только на открытом воздухе на территории, прилегающей к средству размещения, за исключением деятельности, осуществляемой в соответствии с подпунктом 2 пункта 11.10 настоящего распоряжения,";

3) в подпункте 2 пункта 11.10:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, запретить ее осуществление с 23:00 до 06:00 часов местного времени, за исключением осуществления такой деятельности в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования по автомобильным дорогам федерального, регионального значения, на железнодорожных вокзалах (железнодорожных станциях), автовокзалах (автостанциях), в аэропорту "Петрозаводск", в помещениях работающих в указанное время предприятий (организаций) исключительно в отношении работников данных предприятий (организаций), а также оказания услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Данный запрет не распространяется на организации (индивидуальных предпринимателей) при осуществлении деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков на открытом воздухе (на верандах, модульных павильонах для приема пищи и напитков, расположенных в том числе на прилегающей к объекту общественного питания территории) при условии обеспечения расстояния между столами не менее 1,5 метра и не более 5 посадочных мест за одним столом, а в модульном закрытом павильоне для приема пищи и напитков при условии нахождения не более 5 человек одновременно. Данный запрет не распространяется на объекты общественного питания, расположенные в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, с 06:00 часов 31 декабря 2020 года до 23:00 часов 1 января 2021 года в целях обслуживания постояльцев, проживающих в них.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"организацию обязательных перерывов для полной дезинфекции обработки столов и помещений, предназначенных для приема пищи и напитков, через каждые 3 часа;".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







