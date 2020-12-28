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28.12.2020 18:54
Рубрика: Общество

Подарки с Луны

Китайский зонд возвратился после успешного выполнения миссии на спутнике Земли
Текст: Чжао Лэй
Российская газета - Спецвыпуск № 295(8349)
Самая сложная космическая операция КНР благополучно завершилась 17 декабря, когда возвращаемая капсула лунного зонда "Чанъэ-5" приземлилась на лугах в северном Китае.
Поверхность Луны, снятая панорамной камерой китайского зонда "Чанъэ-5". Фото: Предоставлено CHINA DAILY Поверхность Луны, снятая панорамной камерой китайского зонда "Чанъэ-5". Фото: Предоставлено CHINA DAILY
Поверхность Луны, снятая панорамной камерой китайского зонда "Чанъэ-5". Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Успешная посадка ознаменовала собой завершение исторической 23-дневной экспедиции зонда. Это первая за 40 лет экспедиция, которая доставила на Землю образцы лунного грунта, а Китай стал третьей страной, совершившей этот подвиг после Советского Союза и США.

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Результаты миссии поспособствуют более глубокому пониманию происхождения Луны и эволюции Солнечной системы, отметил председатель Си Цзиньпин в поздравительном послании.

Следующий шаг - передача запечатанных образцов в специально созданные лаборатории для анализа, опытов и тестов.

По словам заместителя главы Китайского национального космического управления У Яньхуа, часть образцов лунного грунта будет использована для исследований, часть выставят в музеях, а часть передадут партнерам по отрасли из других стран или подарят главам государств и высокопоставленным лицам. Однако в основном ценные образцы все же будут использоваться в исследованиях, сказал он.

Официальный представитель Китайского национального космического управления Сюй Хунлян сказал: "Образцы лунного грунта - достояние всего человечества. Мы готовы сотрудничать с иностранными коллегами, основываясь на принципах справедливости и взаимовыгодного сотрудничества".

Это первая за 40 лет экспедиция, которая доставила на Землю образцы лунного грунта

"Чанъэ-5", самый большой и технологичный лунный зонд Китая, состоит из четырех основных компонентов - орбитального модуля, посадочного модуля, взлетного аппарата и возвращаемой капсулы. "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем тяжелого класса "Чанчжэн-5" 24 ноября с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Так началась самая сложная космическая миссия Китая, ставшая первой в мире миссией по добыче образцов лунного грунта с 1976 года.

30 ноября "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и разделился на две части: взлетный аппарат с посадочным модулем и орбитальный модуль с возвращаемой капсулой.

1 декабря орбитальный модуль с возвращаемой капсулой сел на Луну, став третьим космическим аппаратом в мире, достигшим ее поверхности в этом столетии после своих предшественников "Чанъэ-3" и "Чанъэ-4".

Фото: iStock
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Модуль с капсулой приземлился недалеко от пика Рюмкера, изолированного вулканического образования в Oceanus Procellarum, или Океане Бурь, на западном крае ближней стороны Луны. Раньше в этом районе никто не приземлялся.

Вскоре после приземления аппарат начал выполнение основных задач, используя бур для добычи 500 граммов образцов из-под поверхности и манипулятор для забора 1,5 кг грунта с поверхности.

Операция по забору грунта закончилась 2 декабря и заняла около 19 часов - намного быстрее, чем ожидалось. Образцы были упакованы в вакуумный контейнер внутри взлетного аппарата. Пока шел забор, посадочный модуль развернул первый на Луне отдельно стоящий национальный флаг КНР.

3 декабря взлетный аппарат запустил двигатели, чтобы подняться на эллиптическую лунную орбиту и подготовиться к стыковке с возвращаемой капсулой. Впервые китайский космический аппарат оторвался от внеземного тела.

6 декабря взлетный аппарат состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой и перегрузил образцы грунта в капсулу. Позже в тот же день взлетный аппарат отделился от орбитального модуля, и 8 декабря ему был подан сигнал опуститься на Луну повторно.

Почти за шесть дней нахождения на лунной орбите модуль с капсулой совершил два орбитальных маневра. После этого 13 декабря модуль с капсулой вышел на переходную траекторию от Луны к Земле и начал возвращение на Землю.

В Китайском национальном космическом управлении заявили, что у миссии "Чанъэ-5" было несколько задач. С точки зрения космической инженерии, миссия должна была опробовать технологии и аппаратуру для автономного сбора и упаковки образцов лунного грунта, запуск аппарата с поверхности Луны и стыковку на лунной орбите.

С точки зрения науки, перед миссией стояла задача исследовать геологические и топографические особенности места посадки, что позволило ученым проанализировать структуру и физические характеристики лунных образцов и тем самым продвинуться в исследованиях о происхождении и эволюции Луны.

Кроме того, миссия была направлена на пополнение знаний, развитие технологий и кадрового потенциала страны для будущих пилотируемых лунных миссий и других экспедиций в глубокий космос.

После объявления о приземлении возвращаемой капсулы помощник администратора НАСА по науке Томас Зурбухен написал в социальных сетях: "Поздравляю Китай с возвращением лунных образцов на Землю! Международное научное сообщество празднует успех миссии "Чанъэ-5". Эти образцы помогут раскрыть секреты системы Земля - Луна и получить новые знания об истории Солнечной системы".

Фото: скриншот youtube.com
Опубликовано видео посадки зонда "Чанъэ-5" на Луну

В ходе следующей лунной миссии "Чанъэ-6" Китай планирует собрать образцы с южного полюса Луны или, возможно, с ее обратной стороны, сказал 17 декабря У Яньхуа из Китайского национального космического управления.

"Никто раньше не ставил перед собой задачу доставить образцы с обратной стороны Луны, и если мы это сделаем, это будет иметь большое значение для ученых всего мира".

По словам У, решение о том, будет ли Китай проводить пилотируемые полеты на Луну, будет принято после того, как страна введет в эксплуатацию обитаемую космическую станцию. По плану это должно произойти в 2022 году.

Общество Космос В мире Восточная Азия Китай

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