Новости

Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ 21:11
"Единая Россия" поздравит с Новым годом врачей-героев по всей Москве 20:56
Гибридная вакцина от коронавируса даст иммунитет на два года 20:55
Володин высказался в поддержку сокращения чиновников 20:46
Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу 20:45
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания 20:44
Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон 20:24
В федеральную клинику можно будет обратиться без направления врача 20:09
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен из-за вспышки COVID-19 20:06
В 2021 году россиян ждет повышение зарплат 19:51
Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 19:54
Рубрика: В мире

Корона лишит титула

Китаю предрекли роль крупнейшей экономики мира уже до конца десятилетия
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Соединенные Штаты уже до конца текущего десятилетия могут лишиться титула крупнейшей экономики мира, уступив его Китаю. Ранее эксперты американского Центра экономических и бизнес-исследований (ЦЭБИ) прогнозировали это событие только в 2030-х. Но в очередном ежегодном докладе сдвинули этот прогноз на 5 лет раньше, исходя из того, что китайские власти успешнее американских справляются с ударом пандемии.

В частности, Поднебесной удалось взять заболеваемость под контроль, относительно быстро оправиться от экономического спада из-за пандемии и даже перейти к росту, который по итогам этого года составит 2 процента. Это в 2020 году редкость среди крупных экономик. Для сравнения: в США, которые превратились в эпицентр пандемии и который месяц подряд бьют мировые рекорды по числу заболевших, ожидается сокращение экономики на 5 процентов. Падение среднемирового ВНП прогнозируется на уровне 4,4 процента.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Трамп подписал бюджет на 2021 год и одобрил помощь экономике США

Соперничество Китая и США уже давно было чертой глобальной экономики, но, как отмечают аналитики авторитетного рейтинга, пандемия "заметно склонила чашу весов" в пользу Поднебесной. Эксперты оценивают текущий долларовый эквивалент ВНП США в 20,4 триллиона, а КНР - 15,1 триллиона. Но, согласно прогнозу, в 2021-2025 годах экономика КНР будет ежегодно прирастать в среднем на 5,7 процента, а в 2026-2030-х - на 4,5 процента. От экономики США ожидания скромнее: рост на 1,9 процента в 2022-2024 годах и на 1,6 процента во второй половине десятилетия.

Эксперты отмечают, что доля Китая в мировой экономике с 2000 года выросла с 3,6 до 17,8 процента.

"Другие экономики Азии тоже идут наверх в рейтингах, - отмечает эксперт ЦЭБИ Дуглас МакУильямс. - Урок для политиков Запада, которые относительно неудачно показали себя во время пандемии, в том, что им нужно гораздо больше внимания тому, что происходит в Азии, а не просто смотреть друг на друга".

В мире Восточная Азия Китай В мире США

Главное сегодня

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек