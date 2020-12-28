В частности, Поднебесной удалось взять заболеваемость под контроль, относительно быстро оправиться от экономического спада из-за пандемии и даже перейти к росту, который по итогам этого года составит 2 процента. Это в 2020 году редкость среди крупных экономик. Для сравнения: в США, которые превратились в эпицентр пандемии и который месяц подряд бьют мировые рекорды по числу заболевших, ожидается сокращение экономики на 5 процентов. Падение среднемирового ВНП прогнозируется на уровне 4,4 процента.

Соперничество Китая и США уже давно было чертой глобальной экономики, но, как отмечают аналитики авторитетного рейтинга, пандемия "заметно склонила чашу весов" в пользу Поднебесной. Эксперты оценивают текущий долларовый эквивалент ВНП США в 20,4 триллиона, а КНР - 15,1 триллиона. Но, согласно прогнозу, в 2021-2025 годах экономика КНР будет ежегодно прирастать в среднем на 5,7 процента, а в 2026-2030-х - на 4,5 процента. От экономики США ожидания скромнее: рост на 1,9 процента в 2022-2024 годах и на 1,6 процента во второй половине десятилетия.

Эксперты отмечают, что доля Китая в мировой экономике с 2000 года выросла с 3,6 до 17,8 процента.

"Другие экономики Азии тоже идут наверх в рейтингах, - отмечает эксперт ЦЭБИ Дуглас МакУильямс. - Урок для политиков Запада, которые относительно неудачно показали себя во время пандемии, в том, что им нужно гораздо больше внимания тому, что происходит в Азии, а не просто смотреть друг на друга".