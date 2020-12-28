Компании цифрового контура показали устойчивость к кризису

Темпы роста российской Интернет-экономики в этом году немного снизятся относительно предыдущих лет, прогнозируют в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Но тем не менее, они останутся достаточно высокими - 15-16 процентов. Основные драйверы - электронная коммерция и цифровой контент.

Электронная коммерция, как ожидается, по итогам года вырастет больше, чем индустрия в целом, на 16-18 процентов. Цифровой контент (игры, онлайн-кинотеатры и т.д.) прибавит чуть меньше, 15-16 процентов. Сегмент инфраструктуры и связи вырастет на 8-10 процентов. А вот сегмент маркетинга и рекламы покажет небольшой рост - 2-3 процента роста, некоторые его рынки - и вовсе отрицательную динамику, рассказала аналитик РАЭК Мария Сайкина на конференции "IT-кухня: #импортозамещение #кадры #деньги". В РАЭК это объясняют тем, что развитие цифрового контента и электронной коммерции зависит от розничных потребителей, а в этом году из-за пандемии в онлайн переместилось потребление как товаров, так и контента. А инфраструктура, маркетинг и реклама зависят от корпоративных бюджетов, которые в этом году сокращаются из-за кризиса и связанных с пандемией ограничений.

По словам Марии Сайкиной, в целом компании цифрового контура в этом году показали свою устойчивость, способность противостоять кризису. Россия - одна из немногих стран, у которых есть собственные игроки во всех сегментах этого контура (электронная коммерция, цифровой контент, маркетинг, инфраструктура) и сложилась экосистема компаний, зарабатывающих в этих сегментах.

Разработчики российского ПО в этом году чувствуют себя не так уверенно. Как рассказала президент Info Watch Наталья Касперская, согласно данным мониторинга финансовых потоков ЦБ РФ, самими тяжелыми месяцами для индустрии разработки стали май и июнь. Отрасль не признали пострадавшей, но она получила некоторые меры поддержки. В частности, налоги на фонд оплаты труда снижены с 14 до 7,6 процента, что очень важно, потому что большая часть расходов разработчиков - на сотрудников. Налог на прибыль снижен с 20 до 3 процентов.

Разработка ПО - "обслуживающая индустрия" - сильно зависит от других отраслей экономики. Потому с падением общей экономической активности возможности по обслуживанию также уменьшились, отметил на дискуссии GRID президент НП "Руссофт" Валентин Макаров. Некоторые IT-компании, по его словам, вынуждены были закрыться в этом году, но отдельные сегменты разработки, наоборот, выросли из-за массового перехода на дистанционный формат. Это, в частности, сервисы видеоконференций.

Ключевыми для поддержания относительной стабильности IT-сектора оказались меры, предпринятые государством в первые дни эпидемии, отметил Макаров. Тогда компании отрасли получили статус объектов с непрерывным процессом производства, работающих в удаленном режиме. С 1 января 2021 года в силу вступает пакет мер, разработанных Минкомсвязью совместно с представителями IT-индустрии, которые, по мнению эксперта, сделают Россию одним из самых привлекательных рынков для ведения IT-бизнеса и обеспечат рост отрасли на 15-20 процентов в 2021 году.

Большие перспективы участники IT-индустрии связывают с развитием искусственного интеллекта (ИИ), которое пандемия значительно ускорила. В этом году ИИ оказался в фокусе властей, было принято несколько стратегических документов в этой сфере, в частности Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года и федеральный проект "Искусственный интеллект" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

А в начале декабря президент РФ Владимир Путин принял участие в международной конференции AI Journey, которая ежегодно организуется Сбербанком. По его словам, в ближайшее время правительство утвердит стратегии цифровой трансформации десяти ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы с практическими мерами по внедрению в их работу алгоритмов искусственного интеллекта. Эти алгоритмы предполагается широко применять в медицине, управлении городским хозяйством, на транспорте и в промышленности.

Как подчеркнул президент, программы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта надо обязательно принимать и на региональном уровне тоже, в разрезе конкретных отраслей, чтобы в полной мере использовать возможности прорывных технологий для развития страны.

В I квартале 2021 года предполагается рассмотреть законопроект, который откроет конкурентный доступ разработчиков нейросетей к большим данным, в том числе к государственным массивам этих данных. Особое внимание будет уделено защите персональной информации и данных, чтобы исключить риск их утечки.