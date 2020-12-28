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"Костюм лаваша строгий". Яндекс назвал самые смешные поисковые запросы

Текст:   Антон Благовещенский
28.12.2020,  
12:44

Ежегодно "Яндекс" публикует "Новогоднее гадание на запросах" - в специальном разделе сайта можно нажать кнопку и получить необычное праздничное предсказание в виде случайного поискового запроса, заданного каким-то пользователем.

"Яндекс" назвал главные события 2020-го года

Там же публикуется список забавных пользовательских запросов - анонимных, разумеется. Мы собрали наиболее необычные из них.

- "что можно делать плечами"

- "костюм лаваша строгий"

- "куда подевались печенеги"

- "к чему снятся бывший любовник и собирать сухой груздь"

- "есть ли смысл в переписке с мужчиной"

- "песни елены ваенга наоборот"

- "инфа про лося"

- "боюсь вас испугать на старорусском"

- "курочка рыба сказка"

- "какой вопрос можно задать, чтобы ответ был автобус"

- "сделать дротики из рулона туалетной бумаги"

- "таймер на 168 часов"

- "как нарисовать бензопилу для детей"

- "соседка украла кошелек с деньгами, что это по приметам"

- "как сделать самому диван с нуля"

- "где полежать в Москве днем"

- "что происходит вообще"

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