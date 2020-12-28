"Костюм лаваша строгий". Яндекс назвал самые смешные поисковые запросы

Ежегодно "Яндекс" публикует "Новогоднее гадание на запросах" - в специальном разделе сайта можно нажать кнопку и получить необычное праздничное предсказание в виде случайного поискового запроса, заданного каким-то пользователем.

Там же публикуется список забавных пользовательских запросов - анонимных, разумеется. Мы собрали наиболее необычные из них.

- "что можно делать плечами"

- "костюм лаваша строгий"

- "куда подевались печенеги"

- "к чему снятся бывший любовник и собирать сухой груздь"

- "есть ли смысл в переписке с мужчиной"

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