"Костюм лаваша строгий". Яндекс назвал самые смешные поисковые запросы

Ежегодно "Яндекс" публикует "Новогоднее гадание на запросах" - в специальном разделе сайта можно нажать кнопку и получить необычное праздничное предсказание в виде случайного поискового запроса, заданного каким-то пользователем.
Там же публикуется список забавных пользовательских запросов - анонимных, разумеется. Мы собрали наиболее необычные из них.
- "что можно делать плечами"
- "костюм лаваша строгий"
- "куда подевались печенеги"
- "к чему снятся бывший любовник и собирать сухой груздь"
- "есть ли смысл в переписке с мужчиной"
- "песни елены ваенга наоборот"
- "инфа про лося"
- "боюсь вас испугать на старорусском"
- "курочка рыба сказка"
- "какой вопрос можно задать, чтобы ответ был автобус"
- "сделать дротики из рулона туалетной бумаги"
- "таймер на 168 часов"
- "как нарисовать бензопилу для детей"
- "соседка украла кошелек с деньгами, что это по приметам"
- "как сделать самому диван с нуля"
- "где полежать в Москве днем"
- "что происходит вообще"