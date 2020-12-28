Кравцов рекомендовал сделать 30 и 31 декабря выходными для учителей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал сделать 30 и 31 декабря выходными для педагогов в этом году. Об этом сообщает Telegram-канал Минпросвещения "Большая Перемена".

В 2020 году педагогам пришлось перестраивать работу и адаптироваться к новым, непривычным условиям - осваивать технологии, применять нестандартные методики, переосмыслить ведение образовательного процесса в целом, говорится в сообщении.

"Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда", - заявил Кравцов.