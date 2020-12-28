Кузнецова: Число жалоб на информационную безопасность детей выросло на 77%

На 77 процентов выросло количество жалоб на информационную безопасность детей в интернете за 11 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В этом сыграли свою роль пандемия и переход детей в онлайн-формат, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

- Все ушли на дистант. Дети оказались все в интернете. И родители, взрослые вдруг увидели, что там происходит, - цитирует ее слова РИА Новости. - И 77 процентов роста - это, конечно, серьезная цифра.

По мнению Анны Кузнецовой, можно сделать вывод о том, что в интернете "много деструктива" и не хватает инструментов его блокировки. "Необходим конструктивный контент", - подчеркнула детский омбудсмен.