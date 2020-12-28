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28.12.2020 23:35
Рубрика: Власть

Кузнецова считает, что старшеклассникам тоже нужно горячее питание в школе

Текст: Елена Яковлева
Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что в российских школах возможно ввести горячее питание не только для учеников начальных классов, но и для старшеклассников.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

- Я, конечно, считаю, что это хорошее направление и правильное. В регионах есть разные решения, разные льготные категории детей имеют право на бесплатное питание. Это хорошо, - сказала она в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется аппаратом уполномоченного и Детским общественным советом (ДОС).

Фото: iStock
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Но по ее словам, пока льготы, позволяющие, например, бесплатное питание детям, разбалансированы даже в рамках одного региона.

- Есть в регионах разные решения и разные категории детей, например, малообеспеченные, иные льготные категории, они имеют право на бесплатное питание, - сказала она. - Но, к примеру, берем какой-то регион - в одном селе есть льгота у этих категорий, в другом - нет. Эта разбалансированность порождает нехорошие тревоги, которые не нужны.

Сейчас, по ее словам, прежде всего нужно выровнять ситуацию с предоставлением льгот на уровне одного региона.

Напомним, что в январе 2020 года в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

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