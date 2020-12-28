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28 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в статьи 18 и 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств""

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; N 42, ст. 5293; N 49, ст. 6409; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 43, ст. 5797; N 52, ст. 7540; 2015, N 51, ст. 7245; 2016, N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 9; N 24, ст. 3407; 2019, N 31, ст. 4456; N 52, ст. 7780, 7793, 7796, 7799) следующие изменения:

1) в части 11 статьи 18 слова "в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза";

2) часть 9 статьи 45 после слов "для производства лекарственных средств" дополнить словами ", производителям (изготовителям) медицинских изделий для производства и изготовления медицинских изделий".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин