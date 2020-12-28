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28 декабря 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года № 858 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, дополнив пункт 1.27 абзацем следующего содержания:

"Запрещается посещение несовершеннолетними гражданами в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно с 21.00 до 06.00 часов общественных мест, в том числе улиц, стадионов, парков, скверов, транспортных средств общего пользования, объектов (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, и иных общественных мест, без сопровождения родителей (лиц, заменяющих родителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних граждан.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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