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28.12.2020 20:00
Рубрика: Власть

Третья Мировая

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Итоги-2020...

С одной стороны, все просто. Чего проще: год из 5 букв. С другой стороны, страшно: ведь похоже, что никакого "итога" ковиду - нет.

В конце года как будто увидели прививки в конце тоннеля. Еще немного потерпеть, еще чуть-чуть...

И тут - новейшая Евромода, мутация, штамм, черт его знает, как называется, но заразность на 70% выше... Вот тебе, бабушка, - под елочку...

Год МОНО-темы. Сквозь эту повязку "многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды...". Нет, конечно, "всюду жизнь", шоу маст гоу! Без шоу вообще удавишься с тоски. Трамп-шоу, "тот, кого называют "берлинский пациент", спорт, голосования, обнуления, изменения... Несколько шумных пиар-террор-акций в ЕС. Везде обвалы экономики. И - бесконечные смерти, "от этого", "не от этого"... Список всем известных людей, старых и не очень, умерших за год, мог бы занять всю эту статью, полосу, газету...

Каждая пандемия совпадала с Рубежом Исторических Эпох

Но главное, единственно всерьез цепляющее, конечно же - Третья Мировая с сиренами "скорых", светомаскировка - повязки...

Да. Воюют - все страны. "Мобилизованы" (заражены) уже ок. 80 млн чел., погибли - порядка 1,8 млн.

Если считать не военно-политические пандемии (1-я и 2-я МВ), а просто медицинские, то сейчас тоже - Третья.

Фото: REUTERS
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Первая Мировая - Испанка, 1918-1919 гг.. Длилась 1,5 года, 3 волны. Сведения расходятся, но порядка 550 млн заболевших, от 50 до 100 млн погибших при общем населении Земли меньше 2 млрд! Понятно, никаких вакцин в помине не было, да и карантин довольно условный - как-никак началась эта штука еще в окопах 1-й МВ. Санитария, питание, лечение (особенно в России, скажем, во время Гражданской войны) тоже - соответствующие. Как же она кончилась? Да вот просто - сама собой. Коллективный иммунитет, как сейчас говорят. "Испанка" вошла в Мифологию Человечества, хотя о ней сказано, написано, снято в 100 раз меньше, чем про ту же 1-ю МВ, в которой погибло "всего" 10 млн.

Вторая Мировая - Гонконгский грипп-1968. По разным оценкам, умерли от 1 до 4 млн чел. Население Земли было ок. 3,5 млрд, значит, пропорционально сегодняшнему - от 2 до 8 млн жертв. Опять ни вакцин, ни больших локдаунов. Опять "сама прошла", хотя лечение, конечно, было получше, чем в 1918-м.

Широкая публика об этом вообще почти не знает, даже многие из тех, кто тогда жил, - не помнят. 1968-й вошел в Историю годом Мировой Революции Шестидесятников: Прага - Париж - Лос-Анджелес. Да еще Сексуальная Революция тогда же... Вот это - породило целую Эпоху, поколение хиппи, сейчас выросли их Политкорректные Внуки. А эпидемия - что... Не больше чем житейски-медицинский фон для этих важных событий. Кто умер - умер, кто жив - живет другим.

Две медицинские пандемии шли в синхрон с пандемиями социальными, политическими, культурными. Конечно, причинно-следственной связи не найдешь, но едва ли соседство во времени "чисто случайно". Каждая пандемия совпадала с Рубежом Исторических Эпох, выходом "переболевшего Человечества" на новый Виток Спирали.

Может, такой пазл складывает Творец людей и вирусов, Сценарист Войн, Революций, Эпидемий и прочего Прогресса?

Но на сей раз, возможно, Замысел иной, и пандемия не просто "идет рядом". Быть может, эти параллельные пересекутся? Тогда каким же может стать "коллективный социальный иммунитет" в итоге сегодняшней болезни?

Пандемия не "создает" новые смыслы. Но фокусирует, ускоряет тенденции, которые уже сложились, превращает их в Новый Дискурс. Некоторые "социальные антитела" довольно наглядны.

Здоровье и медицина давно уже в "развитых странах" стали приоритетом N 1 не только для людей, но и для государств. Сейчас они далеко обгоняют Рогато-священную корову - Армию, которая тысячи лет была неизмеримо важнее всех. Вот сравнительная таблица бюджетов на здравоохранение - и оборону, в процентах от ВВП. США 16 % - 3,4%, Франция 11 % - 1,9%, Германия 7,4% - 1,3% и Россия 6,4% - 3,9%. Найти страну, где военные траты выше медицинских, нелегко. Другое дело - какова эффективность здравоохранения, степень бюрократии, "государственно-врачебных ошибок" (см. Пандемию в США!).

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Похоже, что теперь эта Новая Парадигма Человечества окрепнет, разрыв будет ускоренно расти в пользу Медицинской Безопасности. Больше того. Усилятся и тенденции к ЗОЖ уже не отдельных людей, но опять же Государств - приоритет экологии, "чистой" энергетики и т.д. Плюс - проблемы климата, "Зеленая повестка".

Все это идеологически объединяется шапкой Устойчивого Развития. Но ведь "развитие" означает и "трансформации". Причем - радикальные.

Пока что мы видим только цветочки. Например - растущее отчуждение людей, "бесконтактность". Эпидемия, "человек человеку - ковид" кончится. Маски снимут. "А осадок - остался". Тем более это соответствует "новому отчуждению": росту бестелесной, виртуальной жизни, где человек - муха в Сети, "выпутаться" из нее просто некуда. Понятно, что резко расширится и работа на удаленке.

Здоровье и медицина давно уже в "развитых странах" стали приоритетом N1

Управляемость. Всемогущество пиара мы знаем все. Но ТАКОЙ пример получили, пожалуй, впервые. Инфодемия - важнейшая часть пандемии, пиар-прививки - важнейшая часть профилактики эпидемии... или заражения паникой. Отсюда - и протест "ковидодиссидентов", этих новых луддитов, которые убедили себя, что "никакого ковида нет - есть только его продавцы в СМИ". Любая атака на Ветряные Мельницы - безнадежна. Но она выражает инстинктивный протест людей, которые, не видя себе места в Новом Чудном Мире, отрицают сам этот Мир.

Вот - очевидные, наглядные "итоги года". А более отдаленные побочные эффекты Ковид-2020 выплывут нескоро.

Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского

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