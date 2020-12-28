Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не будет вести переговоры с другими клубами до окончания сезона.

Минувшим летом аргентинец порывался уйти из стана "сине-гранатовых". Месси тогда честно признался: он несколько раз разговаривал с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу и просил того отпустить его.

Однако Лионель остался, но при этом, по регламенту ФИФА, игрок уже сейчас может официально вести переговоры с другими командами. Сделать это можно, если контракт футболиста истекает через полгода. До окончания срока действия соглашения Месси с "Барселоной" осталось как раз шесть месяцев.

- Хочу подождать до конца сезона, пока нет никакой ясности. Важно хорошо закончить год, подумать о том, чтобы завоевать титулы и не отвлекаться на другие вещи, - приводит слова Месси издание laSexta.

По словам Месси, даже если он перейдет в другой клуб, то в дальнейшем все равно вернется в "Барселону". "Хочу жить здесь. Когда закончу карьеру, хотелось бы работать в структуре "сине-гранатовых" в каком-то ином качестве. Возможно, это будет должность спортивного директора. Не думаю, что у меня будет желание стать тренером", - сказал Месси.

К слову, Лионель пропустит матч 16-го тура чемпионата Испании дома против "Эйбара". Причина - травма лодыжки.

В ноябре главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед играми квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Парагвая и Перу сообщил, что Месси испытывает дискомфорт в лодыжке.