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28.12.2020 23:42
Рубрика: Спорт

Задержится в "Барсе"

Аргентинец останется в своем клубе как минимум до лета
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8349)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не будет вести переговоры с другими клубами до окончания сезона.

Минувшим летом аргентинец порывался уйти из стана "сине-гранатовых". Месси тогда честно признался: он несколько раз разговаривал с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу и просил того отпустить его.

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Однако Лионель остался, но при этом, по регламенту ФИФА, игрок уже сейчас может официально вести переговоры с другими командами. Сделать это можно, если контракт футболиста истекает через полгода. До окончания срока действия соглашения Месси с "Барселоной" осталось как раз шесть месяцев.

- Хочу подождать до конца сезона, пока нет никакой ясности. Важно хорошо закончить год, подумать о том, чтобы завоевать титулы и не отвлекаться на другие вещи, - приводит слова Месси издание laSexta.

По словам Месси, даже если он перейдет в другой клуб, то в дальнейшем все равно вернется в "Барселону". "Хочу жить здесь. Когда закончу карьеру, хотелось бы работать в структуре "сине-гранатовых" в каком-то ином качестве. Возможно, это будет должность спортивного директора. Не думаю, что у меня будет желание стать тренером", - сказал Месси.

Фото: Reuters
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К слову, Лионель пропустит матч 16-го тура чемпионата Испании дома против "Эйбара". Причина - травма лодыжки.

В ноябре главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед играми квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Парагвая и Перу сообщил, что Месси испытывает дискомфорт в лодыжке.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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