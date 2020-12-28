Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания

"Важнейшим форумом пятилетия" назвал Александр Лукашенко Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое, по его словам, планируется провести 11-12 февраля. Об этом глава государства заявил 28 декабря на совещании по его подготовке, передает источник в администрации президента.

Подчеркнув, что национальный форум как орган прямого народовластия играет важную роль в жизни страны, белорусский лидер сообщил, что "уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с завтрашнего дня начинается избрание делегатов". Они, по его словам, должны представлять "все слои и группы населения, весь белорусский народ", напомнив, что так ВНС формировался всегда, начиная с 1996 года, когда в республике прошел первый Всебелорусский съезд.

Откровенно говоря, сказал президент, "первое Всебелорусское народное собрание было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть". Прогнозируя значение предстоящего события, глава государства отметил, что "спустя некоторое время мы, может, поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа. В силу того момента, который страна переживает".