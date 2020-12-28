Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года. Об этих планах, как передает БелТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, это будет важнейший форум пятилетия. "Поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время мы, может, поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа. В силу того момента, который страна переживает", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что такого внешнего давления, как сейчас, республика не испытывала никогда.

Как ожидается, на VI Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. "Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - заявил президент Беларуси.

В настоящее время в стране уже начался отбор делегатов. "Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - отметил Лукашенко.