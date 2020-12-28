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28.12.2020 11:32
Рубрика: В мире

Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля

Текст: Юрий Когалов

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года. Об этих планах, как передает БелТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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По его словам, это будет важнейший форум пятилетия. "Поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время мы, может, поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа. В силу того момента, который страна переживает", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что такого внешнего давления, как сейчас, республика не испытывала никогда.

Как ожидается, на VI Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Также делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. "Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - заявил президент Беларуси.

В настоящее время в стране уже начался отбор делегатов. "Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - отметил Лукашенко.

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