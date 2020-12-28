Джангра Еше из бедной семьи пастухов в уезде Дамшунг Тибетского автономного района не ожидала, что ее жизнь будет не такой, как жизни других детей в ее окружении.

В семье Джангры Еше девять детей, она - седьмая. Их семья живет на пастбище в волости Ньингзунг. В детстве она жила, как все дети: после школы пасла и стригла овец, а дома сбивала масло. Когда она пасла овец, ей нравилось запускать бумажные самолетики.

"Надеюсь, однажды я смогу полетать на настоящем самолете и увидеть наше пастбище с высоты", - часто говорила Джангра.

Три года назад ее мечта сбылась благодаря программе по сокращению бедного населения, запущенной местной компанией малой авиации.

В конце 2016 года, когда Джангра Еше училась в Лхасе в профессионально-техническом училище, ей позвонили из лхасской компании малой авиации Snow Eagle, которая осуществила мечту Джангры, предложив ей и еще нескольким выходцам из бедных семей стать пилотами.

Позже она узнала, что оказалась в числе 28 человек, которых компания отобрала из большего числа кандидатов. Шестнадцать человек выучились на пилотов, а двенадцать - на членов экипажа, рассказывает Джангра Еше.

Компания Snow Eagle, которую финансирует чартерная компания малой авиации Ruoer General Aviation Development Group из города Нанкина провинции Цзянсу, была основана в Лхасе в 2016 году. Snow Eagle занимается перевозками на короткие расстояния, аварийно-спасательными операциями и экскурсионным обслуживанием. Это одна из первых компаний малой авиации, которая обслуживает высокогорные плато Китая.

Благодаря тому, что правительство и деловое сообщество стараются уменьшить количество бедных, я получила хорошую возможность изменить свою судьбу и судьбу моей семьи

"Я не могла поверить, что у меня будет возможность выучиться на пилота", - признается Джангра Еше. Как говорят в Snow Eagle, стоимость обучения на пилота вертолета составляет около 1,45 миллиона юаней (221,7 тысячи долларов), а на члена экипажа - около 480 тысяч юаней.

Джангра Еше уехала из Лхасы в Нанкин 12 января 2017 года. Сначала она поездом добралась из Лхасы до Голмуда в провинции Цинхай, а оттуда долетела до Нанкина.

"Я в первый раз летела самолетом. И с волнением думала о том, как будет здорово самой управлять вертолетом", - вспоминает Джангра Еше.

Джангра Еше из бедной семьи пастухов из уезда Дамшунг стала сертифицированным пилотом вертолета в лхасской компании Snow Eagle. Фото: Пурбу Таши / Синьхуа

Когда она приехала в училище при компании Ruoer в городе Сучжоу провинции Цзянсу, оказалось, что учиться на пилота гораздо сложнее, чем она думала.

"В первый месяц в училище мы изучали базовую теорию, выполняли упражнения и учили путунхуа (нормативный китайский язык). Самое сложное для тибетских студентов - это учить путунхуа", - говорит Джангра Еше.

Обучение пилотированию вертолета началось 24 февраля 2017 года. "Управлять вертолетом гораздо сложнее, чем другими летательными аппаратами, потому что все нужно делать вручную, - говорит Джангра, добавляя, что еще сложнее приземляться. - Нужно долго кружить в воздухе, чтобы точно приземлиться, и тренировки доставляют большой дискомфорт".

Джангра рассказала, что с самой сложной задачей в ходе обучения она столкнулась на экзамене по пилотированию.

Джангрой гордятся земляки - пастухи из ее деревни в уезде Дамшунг. Фото: Пурбу Таши / Синьхуа

"Я одна совершала трехчасовой полет из Сучжоу в Янчжоу - другой город в провинции Цзянсу. Система навигации дала сбой, и я страшно занервничала. К счастью, неполадки в системе быстро прекратились", - вспоминает Джангра.

Она говорит, что, налетав 150 тренировочных часов, научилась справляться с разными чрезвычайными ситуациями.

"Я могу летать даже без GPS, полагаясь на зрение и рельеф", - говорит Джангра Еше.

В марте 2018 года она получила лицензию пилота вертолета и начала работать в компании Snow Eagle.

"Обучение и работа пилота круто изменили мою жизнь и жизнь моей семьи", - улыбается Джангра. По ее словам, сейчас она зарабатывает 11 600 юаней в месяц.

"Почти всю первую зарплату я отдала родителям, оставив себе только 600 юаней, - говорит девушка. Она хочет купить квартиру в Лхасе и жить там с родителями. - В нашем старом доме в Дамшунге зимой слишком холодно. В Лхасе, где везде есть отопление, будет комфортнее".

По ее словам, родители и соседи стали гордится ею, когда она стала пилотом. "Как-то раз я по работе прилетела на вертолете в Дамшунг, и жители назвали меня феей, летящей по голубому небу, и гордостью уезда", - говорит она.

Еще одна участница программы компании Snow Eagle - Пема Янгзом из уезда Чушул. Она выучилась на члена экипажа самолета. "Когда я приехала в училище в Сучжоу, у меня было только 800 юаней. Теперь я зарабатываю 8000 юаней в месяц", - говорит Пема Янгзом. Она тоже планирует купить квартиру в Лхасе и жить там со своей 86-летней бабушкой.

"Благодаря тому, что правительство и деловое сообщество стараются уменьшить количество бедных, я получила хорошую возможность изменить свою судьбу и судьбу моей семьи. Я буду усердно работать на благо общества", - говорит Пема.

По словам заместителя генерального директора Snow Eagle Сумцена, сейчас в компании 110 сотрудников, 75 процентов которых - тибетцы. "Когда-то Тибетское нагорье было зоной, запрещенной для полетов, и летать там на вертолете было невероятно сложно. А сейчас первая группа молодых тибетских пилотов, пройдя интенсивное профессиональное обучение, долетела на вертолетах до базового лагеря Эвереста, - рассказывает Сумцен. - Мы продолжим бороться с бедностью и обучать больше местных жителей, чтобы способствовать социально-экономическому развитию Тибета и помогать молодым людям осуществлять свои мечты".