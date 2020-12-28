Медики назвали симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Отек ног и лодыжек свидетельствует о повышенном кровяном давлении и сердечно-сосудистых заболеваниях. К данному выводу пришли эксперты британской организации Blood Pressure UK.

Как сообщают РИА Новости, высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека.

"С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию", - пояснили эксперты.

Кроме того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что печень или почки также не функционируют должным образом.