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28.12.2020 20:45
Рубрика: В мире

Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу

Текст: Юрий Когалов
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не оставляет надежду когда-нибудь попутешествовать по России, прокатиться по Транссибирской магистрали. Об этом глава правительства Германии заявила в интервью журналу DB Mobi, который выпускает компания Deutsche Bahn AG.

Фото: REUTERS
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"Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам (в США) до сих пор есть, но пока ничего не запланировано", - отметила Меркель. Об этих своих планах на будущее она говорила еще в 2017 году. На официальной странице Меркель в Facebook в разделе "Моя мечта" (до того, как она была закрыта в 2019 году) также значилось: "проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока".

Канцлер также рассказала, что ей не хватает личных встреч и контактов, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Особенно, когда необходимо обсудить сложные вопросы. Кстати, введение различных ограничений из-за пандемии Меркель назвала самым сложным решением в ее работе на посту канцлера. "То, что федерация и федеральные земли ограничивают охраняемые правом свободы, является одним из самых сложных решений во время моего срока полномочий. Тем не менее эти решения были в буквальном смысле слова необходимы", - заявила она.

А в оставшееся время, что она проведет во главе правительства, Меркель намерена приложить усилия для "цифровизации" и реализации ряда крупных проектов, таких как переход на использование водородной энергии, "озеленение экономики".

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