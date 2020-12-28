Минимальный срок лишения адвокатов статуса могут увеличить до 5 лет

В настоящее время в Кодексе профессиональной этики адвокатов уже предусмотрена возможность лишать их статуса на такой срок. Но это максимум, к которому, как правило, адвокатские региональные палаты не прибегают, когда им приходится наказать кого-то из своих коллег.

Наиболее распространена практика лишения статуса на 1-2 года. Прекратить статус адвокату можно в случае грубого или неоднократного нарушения им законодательства об адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики. Причем не всегда речь идет о нарушениях профессионального характера. Так, например, одного из адвокатов лишили статуса за появление в суде в шортах и бандане, а другого - за критику судебной системы в соцсетях.

Кстати, это уже не первая инициатива об ужесточении требований к профессии адвоката. Не так давно президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко предложил адвокатов, неоднократно лишенных статуса, в случае провала ими профессионального экзамена допускать к повторному вступлению в ряды адвокатуры не ранее чем через 5 лет.

Тема лишения адвокатского статуса вышла в общественное пространство после судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым, совершившим в нетрезвом состоянии смертельную аварию в центре Москвы. Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представлявшие разные стороны процесса, были уличены в нарушении адвокатской этики. После окончания громкого процесса оба были лишены статуса адвокатов. Добровинский позднее рассказал, что ему вменили разглашение адвокатской тайны, выразившееся в том, что он публично рассказал об отказе защищать актера Ефремова. А о Пашаеве и вовсе выяснилось, что он уже был несколько раз лишен адвокатского статуса.

"Нарушения бывают разные, и общий принцип индивидуализации ответственности должен работать не только к назначению взыскания, но и к определению срока отлучения адвоката от профессии. Полагаю, что норма, содержащаяся сейчас в Кодексе профессиональной этики адвоката, разумна, поскольку предполагает дифференциацию этих последствий для адвоката", - прокомментировал предложение главы минюста вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник. Он также отметил, что 5 лет как минимальный срок зачастую превышает срок давности и действия судимости за совершение преступления.