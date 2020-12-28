Минкультуры подготовило новые правила посещения кинотеатров

В Министерстве культуры РФ подготовили поправки в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". В частности, зрителям запретят любую видео- или фотосъемку в зрительных залах, а нарушителей будут просто выводить из зала. Также более детально прописаны условия возврата денег за билеты в случае отмены или переноса киносеанса.

"В кинозале кинотеатра запрещается аудио- и (или) видеозапись демонстрируемых фильмов или их фрагментов", - говорит в проекте документа (имеется в распоряжении "РГ").

Очевидный запрет на пронос в зал любого типа оружия и опасных и взрывчатых веществ также предложили ужесточить: в список запрещенных попали пиротехнические изделия и лазерные указки.

Проигнорировать новые правила не получится - администрация кинотеатра наделяются правом удалить нарушителя из кинозала.

Также в законопроекте подробно прописаны условия возмещения стоимости купленного билета в случае отмены фильма. Для этого посетителю нужно будет обратиться в кинотеатр в течение семи дней с даты сеанса. А в случае отказа от посещения по собственной инициативе, необходимо вернуть билет до начала сеанса.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" разработан Минкультуры России вместе с представителями кинематографического сообщества во исполнение протокола заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Он был внесен в Правительство РФ 4 декабря 2020 года", - пояснили "Коммерсанту" в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что законопроект является одним из планомерных шагов Минкультуры России по борьбе с видеопиратством, которую министерство ведет совместно с представителями правообладателей и кинематографа.