Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.12.2020,  
07:53
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны опубликовало первое фото дрона "Орион" в ударном варианте

Изображение разведывательно-ударного беспилотника "Орион" в ударном варианте с корректируемыми боеприпасами опубликовано в календаре Минобороны РФ "Поражая цели и воображение".
Фото: Аркадий Колыбанов/РГ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Отметим, что беспилотный аппарат "Орион", который недавно начал поступать в войска, создавался сначала в разведывательном варианте. С развитием и совершенствованием системы управления высокоточным оружием дрон получил возможность нести корректируемые боеприпасы - до 200 килограммов.

Фото: РИА Новости
Ударный дрон "Охотник" проведет стрельбу по воздушным целям в 2021 году

На международном форуме "Армия-2020" беспилотник на закрытой от посторонних глаз площадке был продемонстрирован руководству Минобороны РФ. Взлетный вес "Ориона" - 1200 килограммов, а продолжительность полета - 24 часа.

В арсенале беспилотной ударной платформы имеются недорогие малогабаритные средства поражения, разработанные на основе стандартных ракет системы "Град". Это управляемые авиабомбы весом 20 и 50 килограммов с раскладывающимся крылом и стабилизатором, что позволяет им планировать точно на цель.

Кроме того, "Орион" может нести корректируемые авиабомбы КАБ-20 и малогабаритные ракеты "воздух-поверхность".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились 25.12.2020
Первый серийный Су-57 поступил в войска 25.12.2020
Смертоносные и надежные: NI оценил модернизацию Ту-95 23.12.2020
беспилотники
Ту-95МС отработал управление беспилотником в полете 24.12.2020
Уничтожение китайского беспилотника сняли на видео в Йемене 23.12.2020
оружие XXI века
Борисов: "Авангард" обесценивает усилия Америки по созданию системы ПРО 27.09.2020
Три главных технологии войн будущего назвали в США 14.09.2020