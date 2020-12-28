Минобороны опубликовало первое фото дрона "Орион" в ударном варианте

Отметим, что беспилотный аппарат "Орион", который недавно начал поступать в войска, создавался сначала в разведывательном варианте. С развитием и совершенствованием системы управления высокоточным оружием дрон получил возможность нести корректируемые боеприпасы - до 200 килограммов.

На международном форуме "Армия-2020" беспилотник на закрытой от посторонних глаз площадке был продемонстрирован руководству Минобороны РФ. Взлетный вес "Ориона" - 1200 килограммов, а продолжительность полета - 24 часа.

В арсенале беспилотной ударной платформы имеются недорогие малогабаритные средства поражения, разработанные на основе стандартных ракет системы "Град". Это управляемые авиабомбы весом 20 и 50 килограммов с раскладывающимся крылом и стабилизатором, что позволяет им планировать точно на цель.

Кроме того, "Орион" может нести корректируемые авиабомбы КАБ-20 и малогабаритные ракеты "воздух-поверхность".