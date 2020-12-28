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28.12.2020 20:21
Рубрика: Экономика

В сусле закона

Некачественное вино будут уничтожать без суда
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Минсельхоз разработал правила уничтожения изъятой фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции. Проект постановления правительства об этом размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение об уничтожении фальсифицированного или недоброкачественного вина может принять самостоятельно владелец такой продукции, а также Россельхознадзор или суд. По контрафакту такое решение принимает только суд, говорится в проекте постановления.

Фото: iStock
Маркировку алкоголя упростят

Обнаружив фальсификат или недоброкачественное вино, Россельхознадзор обязывает владельца этой продукции, изъятой из оборота, уничтожить или вывезти ее из России. При этом владелец продукции должен изолировать и разместить вино в специально выделенном помещении или сообщить о своем несогласии с решением Россельхознадзору в течение месяца со дня вынесения решения.

Уничтожить изъятую продукцию ее владелец обязан в течение двух месяцев со дня вынесения решения "любым технически доступным способом с соблюдением требований нормативных и технических документов по охране окружающей среды" за свой счет. Уничтожить некачественное вино владелец вправе сам либо с помощью специализированной организации. Фальсификат ликвидируется только специалистами.

Если владелец не согласен с решением об уничтожении, а также если он не выполнил это решение и не сообщил о принятых мерах в срок, Россельхознадзор обращается в суд.

По существующему законодательству организацией уничтожения изъятого нелегального алкоголя занимается Росалкогольрегулирование. Изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, которые стали предметом административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, упаковка, федеральные специальные и акцизные марки подлежат уничтожению по решению суда. Исключение в 2020 году составляют лишь случаи, если изъятая продукция нужна для использования в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Тогда она направляется на переработку или используется.

Решение об уничтожении фальсификата может принять Россельхознадзор

Чем быстрее контрафакт, фальсификат и некачественное вино будут вытеснены с отечественного рынка, тем лучше будет добросовестным производителям вина и потребителям, уверен президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. "Купив на пляже у бабушки непонятную жидкость, потребитель уже с опаской покупает вино и в магазинах", - поясняет эксперт.

Однако, по его оценке, для крепкого алкоголя эта проблема более актуальна из-за высоких акцизов. А на российском рынке вина доля фальсификата, контрафакта и недоброкачественной продукции не превышает 0,1%.

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