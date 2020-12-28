Некоторым пекинцам одного занятия недостаточно, они предпочитают выполнять параллельно два или более видов работ и, кажется, успешно вживаются в каждую роль, как будто она была создана специально для них.
Музыка для души
Каждый вечер после работы в 19.30 Чжан Хэн едет на велосипеде на улицу Саньлитунь. На своей основной работе она ведет сайт об онлайн-образовании: меняет баннеры, занимается дизайном, создает новый контент и размещает его на странице компании в популярной социальной сети WeChat. Но все это - лишь прелюдия перед пищей для души.
Поставив свой велосипед у стены жилого дома, она достает свое самое ценное имущество - акустическую гитару, а затем, убедившись, что ее шляпа на месте, садится на велосипед и начинает перебирать струны. Позже даже запевает какую-либо мелодию, что-то вроде Hey Jude, популярной песни The Beatles.
Приехав в Пекин в 2006 году после окончания педагогического колледжа в Таншане, провинция Хэбэй, Чжан устроилась в коучинг-центр, прежде чем нашла вакансию в той компании, где работает сейчас. В квартире, которую она тогда снимала, девушка нашла старую гитару. Она купила ее за бесценок у хозяина квартиры, и сама научилась играть. С 2015 года она ездит на велосипеде на Саньлитунь, примерно в 20 минутах от дома, где играет и поет с 19.30 до 21.30. Кроме тех случаев, когда ее просят исполнить песню на заказ, Чжан поет песни таких рок-групп, как The Cranberries, Linkin Park, Green Day, Suede и BRMC.
Две девушки, три работы
31-летняя Ян Цзыдо недавно получила должность разработчика на популярном сайте Douban, создающем контент, связанный с фильмами, книгами, музыкой и последними культурными событиями.
Вместе со своей 38-летней подругой И Цзе Ян занимается производством и продажей книжных обложек с 2011 года. В 2010 году Ян изучала китайский язык в Северо-Западном педагогическом университете в Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу, и жила в одной квартире с И, которая после получения диплома сценариста в Центральной академии драмы в Пекине писала сценарии для некоторых организаций.
Однажды подруги присоединились к фестивалю искусств, для которого купили 100 керамических плиток и разрисовали их. Им удалось продать почти все плитки по 50 юаней (7,65 доллара) за каждую. В следующем году девушки представили на фестивале более легкие и сделанные вручную обложки для книг и были удивлены, обнаружив, что их книжные обложки, которые защищают книги от масла и грязи, заинтересовали огромное количество покупателей.
Художественная ярмарка проходила 6 и 7 июня, а уже к 9 июня 2011 года их бренд EchoKid был зарегистрирован на платформе онлайн-покупок Taobao. Позже Ян устроилась на работу в Douban, ее подруга И в 2019 году стала арт-директором Gansu Wisdom Cultural Tourism Co. Но работа над книжными обложками продолжается. Находясь в разных городах, девушки переписываются через WeChat при выборе ткани. "Я забочусь о ткани и дизайне, все остальное делают наши портные", - говорит И. "Мы работаем на компьютере, а наши портные делают кропотливую ручную работу", - добавляет Ян.
Пять в одном
28-летний россиянин Владимир Грабарь работает менеджером проектов в китайско-российской консалтинговой компании Red Dolphin в Пекине. Также он внештатный оператор казахстанских и российских новостных каналов, а еще преподает хаус-танцы, фристайл-стрит в своей студии Pure Soul Studio, зумбу в Smile Gym и танцы в стиле хип-хоп детям в Diplomatic Residence Compound.
Житель Иркутска прибыл в Шэньян, административный центр провинции Ляонин, в 2011 году, после получения диплома по коммерции, чтобы пройти курс по экономике и торговле (на русском и китайском языках). Через неделю он присоединился к танцевальному центру, чтобы научиться китайским танцевальным движениям, а также выучить китайский язык. В старшей школе молодой человек изучал уличные танцы, в том числе хип-хоп и хаус. К 2012 году он уже преподавал уличные танцы в Шэньяне.
В 2016 году Владимир переехал в Пекин, чтобы начать работу в компании Pacific Express International Co, развивающей торговлю между Китаем и Россией. Он помогал продавать русское мороженое в Китае в течение двух лет, одновременно обучая уличным танцам и изучая зумбу.
В 2019 году молодой человек присоединился к компании Red Dolphin в качестве менеджера проектов. Фирма способствует продаже русской продукции в Китае, предоставляет консультации по визам и помогает с переводами документов по сделкам, а также сопровождает бизнесменов на выставках.
Когда его друг, репортер казахстанского телеканала, попросил заменить его во время эпидемии коронавируса в этом году, Владимир начал снимать новостные ролики для этого телеканала, а затем и для российского телеканала.
Эксперты задаются вопросом, может ли гиг-экономика (экономика фриланса и свободного заработка) решить проблемы безработицы, но некоторые вещи выходят за рамки денег. Чжан зарабатывает на пении на Саньлитунь совсем немного. Люди платят столько, сколько хотят. Так как же насчет пения в настоящей группе? "Мою гитару невозможно подключить к усилителю, - говорит она. - Я просто играю здесь, и мне этого достаточно".
Ян и И не уделяли много времени своему детищу EchoKid в последние годы, но они счастливы быть первыми, кто делает обложки для книг своими руками.
Владимир говорит, что работа в сфере торговли ему не очень интересна. Он черпает энергию и счастье в танцах и фотографии и надеется, что сможет хорошо зарабатывать с помощью своих увлечений в будущем.