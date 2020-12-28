Говорят, если человек найдет работу по душе, ему больше никогда не придется работать. Но если повседневные обязанности пока отличаются от хобби, на него тоже нужно находить время.

Некоторым пекинцам одного занятия недостаточно, они предпочитают выполнять параллельно два или более видов работ и, кажется, успешно вживаются в каждую роль, как будто она была создана специально для них.

Музыка для души

Каждый вечер после работы в 19.30 Чжан Хэн едет на велосипеде на улицу Саньлитунь. На своей основной работе она ведет сайт об онлайн-образовании: меняет баннеры, занимается дизайном, создает новый контент и размещает его на странице компании в популярной социальной сети WeChat. Но все это - лишь прелюдия перед пищей для души.

Поставив свой велосипед у стены жилого дома, она достает свое самое ценное имущество - акустическую гитару, а затем, убедившись, что ее шляпа на месте, садится на велосипед и начинает перебирать струны. Позже даже запевает какую-либо мелодию, что-то вроде Hey Jude, популярной песни The Beatles.

Приехав в Пекин в 2006 году после окончания педагогического колледжа в Таншане, провинция Хэбэй, Чжан устроилась в коучинг-центр, прежде чем нашла вакансию в той компании, где работает сейчас. В квартире, которую она тогда снимала, девушка нашла старую гитару. Она купила ее за бесценок у хозяина квартиры, и сама научилась играть. С 2015 года она ездит на велосипеде на Саньлитунь, примерно в 20 минутах от дома, где играет и поет с 19.30 до 21.30. Кроме тех случаев, когда ее просят исполнить песню на заказ, Чжан поет песни таких рок-групп, как The Cranberries, Linkin Park, Green Day, Suede и BRMC.

Две девушки, три работы

31-летняя Ян Цзыдо недавно получила должность разработчика на популярном сайте Douban, создающем контент, связанный с фильмами, книгами, музыкой и последними культурными событиями.

Некоторым пекинцам одного занятия недостаточно, они предпочитают выполнять параллельно два или более видов работ

Вместе со своей 38-летней подругой И Цзе Ян занимается производством и продажей книжных обложек с 2011 года. В 2010 году Ян изучала китайский язык в Северо-Западном педагогическом университете в Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу, и жила в одной квартире с И, которая после получения диплома сценариста в Центральной академии драмы в Пекине писала сценарии для некоторых организаций.

Однажды подруги присоединились к фестивалю искусств, для которого купили 100 керамических плиток и разрисовали их. Им удалось продать почти все плитки по 50 юаней (7,65 доллара) за каждую. В следующем году девушки представили на фестивале более легкие и сделанные вручную обложки для книг и были удивлены, обнаружив, что их книжные обложки, которые защищают книги от масла и грязи, заинтересовали огромное количество покупателей.

Обложка книги, которую Echo-Kid подготовили для работы Юй Сюхуа "Мы любили и забыли". Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Художественная ярмарка проходила 6 и 7 июня, а уже к 9 июня 2011 года их бренд EchoKid был зарегистрирован на платформе онлайн-покупок Taobao. Позже Ян устроилась на работу в Douban, ее подруга И в 2019 году стала арт-директором Gansu Wisdom Cultural Tourism Co. Но работа над книжными обложками продолжается. Находясь в разных городах, девушки переписываются через WeChat при выборе ткани. "Я забочусь о ткани и дизайне, все остальное делают наши портные", - говорит И. "Мы работаем на компьютере, а наши портные делают кропотливую ручную работу", - добавляет Ян.

Пять в одном

28-летний россиянин Владимир Грабарь работает менеджером проектов в китайско-российской консалтинговой компании Red Dolphin в Пекине. Также он внештатный оператор казахстанских и российских новостных каналов, а еще преподает хаус-танцы, фристайл-стрит в своей студии Pure Soul Studio, зумбу в Smile Gym и танцы в стиле хип-хоп детям в Diplomatic Residence Compound.

Житель Иркутска прибыл в Шэньян, административный центр провинции Ляонин, в 2011 году, после получения диплома по коммерции, чтобы пройти курс по экономике и торговле (на русском и китайском языках). Через неделю он присоединился к танцевальному центру, чтобы научиться китайским танцевальным движениям, а также выучить китайский язык. В старшей школе молодой человек изучал уличные танцы, в том числе хип-хоп и хаус. К 2012 году он уже преподавал уличные танцы в Шэньяне.

В 2016 году Владимир переехал в Пекин, чтобы начать работу в компании Pacific Express International Co, развивающей торговлю между Китаем и Россией. Он помогал продавать русское мороженое в Китае в течение двух лет, одновременно обучая уличным танцам и изучая зумбу.

В 2019 году молодой человек присоединился к компании Red Dolphin в качестве менеджера проектов. Фирма способствует продаже русской продукции в Китае, предоставляет консультации по визам и помогает с переводами документов по сделкам, а также сопровождает бизнесменов на выставках.

Когда его друг, репортер казахстанского телеканала, попросил заменить его во время эпидемии коронавируса в этом году, Владимир начал снимать новостные ролики для этого телеканала, а затем и для российского телеканала.

Эксперты задаются вопросом, может ли гиг-экономика (экономика фриланса и свободного заработка) решить проблемы безработицы, но некоторые вещи выходят за рамки денег. Чжан зарабатывает на пении на Саньлитунь совсем немного. Люди платят столько, сколько хотят. Так как же насчет пения в настоящей группе? "Мою гитару невозможно подключить к усилителю, - говорит она. - Я просто играю здесь, и мне этого достаточно".

Ян и И не уделяли много времени своему детищу EchoKid в последние годы, но они счастливы быть первыми, кто делает обложки для книг своими руками.

Владимир говорит, что работа в сфере торговли ему не очень интересна. Он черпает энергию и счастье в танцах и фотографии и надеется, что сможет хорошо зарабатывать с помощью своих увлечений в будущем.