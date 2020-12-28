Мошенники начали обманывать клиентов банков по "новогодней" схеме

У мошенников появился новый способ обмана клиентов банков. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Преступники под видом сотрудников банков звонят гражданам и рассказывают о новогодней акции - якобы только что появившемся новом валютном вкладе с повышенной ставкой, которого еще нет на сайте. Но его уже можно открыть, если пройти по ссылке, которую пришлет "сотрудник". При этом предлагаемый для перехода "выгодный" сайт очень похож на страницу входа в личный кабинет в конкретном банке.

В процессе перехода по ссылке доверчивые клиенты передают преступникам действующие логин и пароль от своего личного кабинета. На эту схему мошенничества уже жаловались клиенты нескольких крупных российских банков.

Издание не уточняет, увенчались ли успехом эти попытки обмана банковских клиентов и много ли денег им удалось прикарманить таким способом.