На Апеннинах выявили итальянский вариант COVID-19

Итальянские медики обнаружили новую мутацию коронавируса, похожую на выявленный в Великобритании штамм. Как сообщает La Repubblica, "итальянский вирус" присутствует на территории страны с августа 2020 года.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую разновидность", - пояснил глава итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

По его словам, врачи обнаружили новую мутацию случайно, наблюдая за пациентом в Брешии, который заразился коронавирусом в апреле, и заинтересовались его анализами, которые снова дали положительный результат в августе. Медики сделали несколько повторных тестов, которые снова подтвердили наличие в его организме COVID-19. Не понимая, почему пациент повторно заболел, решили пристально изучить его тесты в лаборатории. В результате чего выяснилось, что у него новый вариант коронавируса.

"Совершенно случайно мы нашли новый вариант COVID-19, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - добавил врач, пояснив, что "теоретически" существующая вакцина должна победить новую версию коронавируса.