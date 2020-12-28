На какие профессии снизится спрос в ближайшие десять лет

"Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой, - пояснил он. - Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь "своего" главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью", - подчеркнул Захаров. Такую же перспективу эксперт предсказал менеджерам по кадровому делопроизводству, поскольку документация также становится электронной.

Менее популярной станет и профессия водителя такси, считает глава кадрового сервиса. Он предполагает, что в самом ближайшем будущем можно ожидать начала коммерческой эксплуатации первых беспилотных такси в крупных российских городах. "Большинство с удовольствием пересядут на беспилотный транспорт. Это будет гораздо дешевле и намного безопаснее", - выразил уверенность собеседник RT.

Захаров также прогнозирует снижение востребованности водителей-дальнобойщиков. "Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время", - добавил он.

Кроме того, специалист отметил, что развитие современных технологий оказывает влияние и на профессию преподавателя иностранных языков. Ибо уже сейчас изучение любого иностранного языка все чаще выступает в качестве хобби, а для прагматических целей электронный переводчик уже эффективнее, считает Захаров.