На какие профессии снизится спрос в ближайшие десять лет

Новости

Медики назвали симптом, указывающий на проблемы с сердцем 10:13
Пассажиропоток на авиатранспорте за 11 месяцев снизился вдвое 10:08
В столице в понедельник установилась морозная и пасмурная погода 09:48
Более полутора тысяч новогодних плакатов украсили Москву 09:46
Пашинян заявил, что в случае посягательств на Армению вмешается Россия 09:39
СК возбудил дело о кораблекрушении в Баренцевом море 09:38
Опубликованы видео голов сборной Чехии в ворота России на МЧМ-2021 09:29
С затонувшего в Баренцевом море судна спасены матрос и штурман 09:24
Украинский генерал предсказал потерю Киевом шести областей 09:24
Ян Кузнецов: Этот матч должен стать хорошим уроком для команды 09:12
Прокуратура начала проверку кораблекрушения у Новой Земли 08:52
В Москве электронными госуслугами воспользовались более 1,8 миллиарда раз 08:50
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно с 19 моряками 08:42
Роналду признан лучшим футболистом столетия 08:35
Банкиры увидели "очищающий эффект" в кризисе из-за COVID-19 08:25
Сборная России уступила чехам на МЧМ-2021 08:15
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте 07:53
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса 07:38
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру 07:21
Врачи рассказали о правилах вручения денег в качестве подарков на Новый год 07:06
Во всех торговых точках Шанхая с 1 января запретят пластиковые пакеты 06:47
Синоптики назвали регионы страны с самой теплой новогодней ночью 06:21
Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее 05:54
Биолог заявила о повторных заражениях из-за нового штамма коронавируса 05:50
В Египте введут "экспресс-штраф" за отказ носить маску 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 10:03
Рубрика: Экономика

На какие профессии снизится спрос в ближайшие десять лет

Текст: Александр Проценко
Одной из самых невостребованных профессий в ближайшем будущем станет бухгалтер, - заявил в беседе с RT президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Эксперт напомнил, что уже сегодня фискальные органы активно внедряют цифровые технологии, которые сделают этих специалистов маловостребованными. Нынешняя пандемия коронавируса лишь ускорила переход на электронный документооборот, - подчеркнул Захаров.

"Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой, - пояснил он. - Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь "своего" главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью", - подчеркнул Захаров. Такую же перспективу эксперт предсказал менеджерам по кадровому делопроизводству, поскольку документация также становится электронной.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Минтруде рассказали о сокращении перечня "неженских" профессий

Менее популярной станет и профессия водителя такси, считает глава кадрового сервиса. Он предполагает, что в самом ближайшем будущем можно ожидать начала коммерческой эксплуатации первых беспилотных такси в крупных российских городах. "Большинство с удовольствием пересядут на беспилотный транспорт. Это будет гораздо дешевле и намного безопаснее", - выразил уверенность собеседник RT.

Захаров также прогнозирует снижение востребованности водителей-дальнобойщиков. "Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время", - добавил он.

Кроме того, специалист отметил, что развитие современных технологий оказывает влияние и на профессию преподавателя иностранных языков. Ибо уже сейчас изучение любого иностранного языка все чаще выступает в качестве хобби, а для прагматических целей электронный переводчик уже эффективнее, считает Захаров.

Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса
Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего