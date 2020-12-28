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28.12.2020 20:42
Рубрика: Спорт

Криштиану первый

Роналду стал лучшим игроком XXI века
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан игроком XXI века (период с 2001 по 2020 год) по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в Дубае.

- Безгранично рад этой награде! Я близок к двадцатому году моей профессиональной карьеры, и награда лучшему игроку века - то признание, которое я принимаю с огромной радостью и гордостью, - написал португалец в "Инстаграме".

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Криштиану Роналду подвел итоги года

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет), Роналду находится в отличной форме: в уходящем году он забил 33 мяча в чемпионате Италии. Больше него в европейских топ-5 лигах в 2020 году не забивал никто.

Конкурентами Роналду были Лионель Месси (Аргентина), Роналдиньо (Бразилия) и Мохаммед Салах (Египет). К слову, Криштиану присутствовал на мероприятии. Примечательно, что по возвращении из Эмиратов португальцу не придется отбывать карантин, несмотря на требование для каждого возвращающегося в Италию в период с 21 декабря по 6 января на определенное время уйти на самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса. Это стало возможным благодаря принятым нормативным актам, позволившим спортсменам не проходить самоизоляцию по прибытии из-за границы.

На церемонии в Дубае было вручено еще несколько наград: игроком года стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски, тренером года - рулевой мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик, тренером столетия - наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, командой года - "Бавария", командой XXI века - рекордсмен по победам в Лиге чемпионов мадридский "Реал".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду

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