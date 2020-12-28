Назван состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы КМ

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Состав команды был сформирован по итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске. Как сообщает сайт Союза биатлонистов России, на этапах Кубка мира выступят: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

Стрельцов набрал максимальное количество очков по итогам гонок в Ижевске, Малиновский отобрался по рейтингу Кубка России. После непродолжительного отсутствия в состав вернулся Бабиков. Его приглашение прокомментировал глава СБР Виктор Майгуров.

"Тренеры его видят как надежного стрелка, он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира. В данном случае, я думаю, решение тренеров было связано именно с этим. Плюс Антон переболел коронавирусом, тренеры считают, что весь его потенциал не исчерпан и он еще может набрать спортивную форму", - заявил он ТАСС.

В Кубке IBU выступят: Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

Сборная России в нынешнем сезоне пока не попадала в тройку сильнейших на Кубке мира. В последний раз спортсмен из РФ поднимался на подиум в феврале 2020 года на чемпионате мира.