Необычная кофейня в Шанхае обеспечивает работой инвалидов

В новом кафе на улице Юнкан в Шанхае нет ни стульев, ни столов, а его витрина представляет собой серую стену с дырой, через которую пушистая "лапа медведя" подает покупателям кофе, дружески похлопывает их по плечу или позирует для фото. Здесь клиенты просто сканируют QR-код для того, чтобы сделать заказ. Все напитки стоят 20 юаней (3,06 доллара).

Кафе называется Hinichijou - это японское выражение можно перевести как "экстраординарный", но среди китайских интернет-пользователей оно также известно как "медвежья лапа". Заведение на улице Юнкан стало известным не только благодаря своим особенностям, но и из-за своей главной цели - обеспечить трудоустройство людей с ограниченными возможностями.

Соучредитель кафе Ван Хайцин рассказала, что в Hinichijou работают четыре бариста с нарушениями слуха и речи, в том числе менеджер кафе Чэнь Иньин, которая в прошлом году была чемпионом по приготовлению кофе на Национальном профессиональном конкурсе для людей с ограниченными возможностями. Этот конкурс - ежегодное мероприятие, проводимое Шанхайской федерацией инвалидов для того, чтобы побудить людей с ограниченными возможностями повышать свои профессиональные навыки. Федерация тренировала Чэнь более шести месяцев перед соревнованиями.

Ван говорит, что концепция кофейни, заключающаяся в размещении сотрудников за стеной, помогает инвалидам чувствовать себя более комфортно на работе. С момента своего частичного открытия 15 ноября кафе привлекло множество покупателей, а видео о нем стали одними из самых популярных в соцсети Douyin. Hinichijou окончательно открылось 3 декабря, в Международный день людей с ограниченными возможностями.

Поток людей в кофейню практически не иссякает, время ожидания кофе составляет около часа. "Не все наши сотрудники имеют инвалидность. Например, сотрудники, которые подносят медвежьи лапы, являются здоровыми людьми, которые принимают заказы, общаются с покупателями и выполняют другие задачи, такие как дезинфекция магазина", - сказала Ван, добавив, что официант вращается между несколькими медвежьими лапами, которые регулярно дезинфицируются.

Помимо приема на работу людей с ограниченными возможностями, кафе также предлагает им бесплатный кофе, а также обучает приготовлению напитков. Несмотря на то что концепция кофейни имеет огромный успех среди посетителей, витрина в виде стены нарушает правила, согласно которым сертификация и лицензия на ведение бизнеса должны быть четко видны клиентам, заявили официальные лица. Управление по регулированию рынка района Сюйхуэй, где расположено кафе, считает, что ситуацию следует исправить, разместив документы и лицензию на доске с QR-кодом. "Администрация помогает нам соответствовать требуемым стандартам, и сейчас мы работаем над этим", - сказала Ван.