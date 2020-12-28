Несколько сотен британских туристов, помещенных в карантин на швейцарском курорте Вербье, бежали из отелей, где должны были провести 10 дней в изоляции. Как стало известно, они скрылись под покровом ночи, не поставив никого в известность, и теперь не отвечают на звонки работников гостиниц и представителей местных властей.

О побеге клиентов в отелях догадались только тогда, когда заметили, что постояльцы не забрали подносы с завтраками. По словам представителя пресс-службы муниципалитета Жана-Марка Сандоса , многие туристы уехали сразу, как узнали о карантинных мерах, введенных швейцарскими властями в связи с обнаружением в Британии нового штамма. Но около 400 человек все же рискнули остаться на курорте. Половина из них сбежала уже через сутки. Предполагается, что большая часть беглецов направилась во Францию.

Директор управления по туризму курорта Вербье Саймон Уигет со своей стороны отметил, что ситуация сложилась запутанная, поскольку власти Швейцарии ранее объявили, что при соблюдении ряда мер туристы могут вернуться на родину. Вот некоторые и уехали, не подозревая, что нарушают закон.