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28.12.2020 19:20
Рубрика: Общество

Увидеть сердцем

Незрячая девушка нашла свое призвание в помощи другим
Текст: Палден Ньима
Российская газета - Спецвыпуск № 295(8349)
Кийла - незрячая, не может ясно видеть мир, но у нее есть четкое представление об уверенности в своих силах и сострадании, чего нет у многих зрячих людей. И она стремится быть полезным членом общества.
Кийла стала добрым наставником тем, кто не может видеть мир. Фото: Палден Ньима / China Daily Кийла стала добрым наставником тем, кто не может видеть мир. Фото: Палден Ньима / China Daily
Кийла стала добрым наставником тем, кто не может видеть мир. Фото: Палден Ньима / China Daily

В комнате Кийлы есть зеркало, она делает себе модные прически, и людям трудно поверить, что она слепая.

Фото: Пурбу Таши / Синьхуа
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"Я не могу видеть себя в зеркале, и мне оно не нужно. Но я, как и другие женщины, люблю краситься. Мне нравится хорошо одеваться: я думаю, так я могу показать, что уважаю окружающих", - говорит она.

34-летняя Кийла уже шесть лет работает секретарем в фонде Fukang Angle, который входит в фармацевтическую компанию Tibet Fukang Medical Corp. При ней содержится также одна из немногих крупных частных больниц в Тибетском автономном районе.

Кийла родилась в крестьянской семье в городском округе Шигадзе. Она незрячая с рождения, как и оба ее брата. Когда Кийле было 12 лет, она поступила в спецшколу "Брайль без границ", основанную в Лхасе в 1998 году.

За три года обучения она научилась читать и писать шрифтом Брайля на китайском, тибетском и английском языках. Кроме того, в школе ее научили готовить и делать массаж. Позже Кийле выпала возможность учиться в школе Totnes European School в Лондоне.

Кийла основала первый в Тибетском автономном районе центр "слепого массажа" и первый детский сад для незрячих детей. Для тех, кто не может видеть мир, она стала добрым наставником.

Со времени основания в 2013 году фонд оказал медицинскую помощь 500 пациентам, 200 учащимся школ и колледжей, а также более сотни жителей, испытывающих финансовые трудности

В 2013 году Кийла начала искать новую работу: она хотела помогать другим. Она позвонила президенту фармацевтической компании Tibet Fukang Medical Corp и рассказала ему о своих стремлениях. Так ее приняли на работу в эту компанию.

"Сначала мне было трудно общаться со зрячими коллегами, но я не жаловалась, так как они тоже не знали, как общаться со слепыми, - говорит она. - Когда мне дали изучить информацию о фонде на бумаге, я попросила прислать электронную версию, чтобы прослушать ее с помощью приложения".

Кийла учит детей читать в школе для слепых в Лхасе. Фото: Палден Ньима / China Daily

Кийла училась адаптироваться к новой рабочей среде. Вскоре она уже могла сама пойти на кухню и налить себе воды. Она настолько освоилась в офисе, что один новый сотрудник долго не мог поверить, что она незрячая.

В ее обязанности входит офисная работа, выезды для оказания образовательной и медицинской помощи незрячим, а также финансовая помощь бедным жителям района от имени фонда.

Фото: Тянь Цзиньвэнь / Синьхуа
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По словам Лю Сяосяо, заместителя генерального директора фонда Fukang Angle, со времени основания в 2013 году фонд оказал медицинскую помощь 500 пациентам, 200 учащимся школ и колледжей, а также более сотни жителей, испытывающих финансовые трудности. В настоящее время фонд оказывает финансовую поддержку 30 студентам и 10 школьникам, все они ежегодно получают по 6000 юаней (918 долларов).

В 2020 году фонд планирует инвестировать более 3 миллионов юаней в различные благотворительные проекты.

"Несмотря на то, что Кийла незрячая, она прекрасно выполняет свою работу. Она очень способный и волевой человек. Она может делать все, что и другие люди, она уверена в себе и не нуждается в милости. Все, что она имеет - это результат упорного труда, и ее никто не сможет заменить", - говорит Лю.

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