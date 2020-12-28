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28.12.2020 15:16
Рубрика: Экономика

Новак: Мы уверены, что "Северный поток-2" будет достроен

Текст: Сергей Тихонов
"Северный поток-2" будет достроен. Уверенность в этом выразил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, проект находится в высокой степени готовности и работы по его завершению уже ведутся.

"В завершении проекта заинтересованы наши иностранные партнеры. Это позволит поставлять в Европу высокоэкологичное топливо", - сказал Новак.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Говоря о возможности новых санкций США против российского газопровода, Новак отметил, что любые санкции имеют негативный эффект для коммерческих проектов, приходится подстраиваться, но работа продолжается.

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" 11 декабря приступила к достройке морского части газопровода "Северный поток-2" длиной в 2,6 км, в исключительной экономической зоне Германии, в водах на глубине до 30 метров. Работы, производимые здесь, не подпадали под санкции США, поскольку те касалась укладки труб российских газопроводов в Европу на глубине свыше 30,5 метров (100 футов). Под американские ограничения попадает самый большой из недостроенных участков "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании, длинной около 120 км. Ожидается, что работы на датском участке начнутся с 15 января 2021 года. Всего к началу работ "Фортуны" было уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Газопровод "Северный поток-2"

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