Новак: В 2021 году спрос на нефть вырастет на 5-6 млн баррелей в сутки

Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5-6 млн баррелей в сутки по сравнению с уходящим годом, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, на пике кризиса падение мирового спроса на нефть составило 20-25%, на нефтепродукты 70%, а на авиационное топливо - 80%. "Сейчас рынок уже в значительной степени восстановился. Здесь большую роль сыграло изобретение вакцин от коронавируса. Но от докризисных показателей прошлого года отличается на 7-8 млн баррелей в сутки", - сказал вице-премьер.

Говоря о ценах на нефть, Новак подчеркнул, что ситуация стабилизируется, но по-прежнему сохраняется еще много неопределенностей, связанных с пандемией и карантинами во многих странах мира. На нефтяные цены сильно влияет информационный фон и политические события, такие как недавно прошедшие выборы в США. Поэтому так важно продолжать работать в рамках ОПЕК+ и постоянно мониторить рынок, чтобы иметь возможность быстро реагировать на изменения конъюнктуры, отметил вице-премьер.