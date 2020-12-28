Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 446-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Часть первую статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2013, N 26, ст. 3207; 2014, N 19, ст. 2311; 2018, N 1, ст. 66; 2019, N 12, ст. 1222) после слов "поставленных перед федеральными государственными органами," дополнить словами "акционерное общество "Российский экспортный центр",".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4850; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7351; 2013, N 48, ст. 6166; 2018, N 49, ст. 7524; 2019, N 18, ст. 2207) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в абзаце первом слова "Для целей" заменить словами "1. Для целей";

б) дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131) информационная система "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности - федеральная государственная автоматизированная информационная система, обеспечивающая взаимодействие в электронной форме участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией в целях развития внешнеторговой деятельности и обеспечения возможности использования органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией содержащихся в этой системе документов и информации в целях осуществления государственного контроля (надзора), предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций, предоставления иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, формирования статистики в сфере внешнеторговой деятельности;";

в) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Используемые в настоящем Федеральном законе понятия других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

2) часть 2 статьи 13 дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:

"61) устанавливает по согласованию с Центральным банком Российской Федерации порядок функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе порядок взаимодействия в электронной форме участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, права и обязанности оператора информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, перечень документов и информации, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и предоставляемых с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, сроки и порядок предоставления указанных документов и информации участниками внешнеторговой деятельности;

62) утверждает перечень государственных услуг и функций, иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, административных и иных процедур в сфере внешнеторговой деятельности, предоставление и (или) исполнение которых могут осуществляться в электронной форме по принципу "одного окна" с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности;";

3) в статье 17:

а) слова "Органы государственной власти" заменить словами "1. Органы государственной власти";

б) дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:

"2. Оператор информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности обеспечивает защиту документов и информации, обрабатываемых в информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации в области персональных данных, законодательством Российской Федерации о государственной тайне, о коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.

3. В информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности запрещается размещать, обрабатывать и хранить документы и информацию, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.";

4) в части 6 статьи 461:

а) в пункте 1 слова "интеллектуальной собственности" заменить словами "прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации";

б) дополнить пунктами 71 - 74 следующего содержания:

"71) осуществляет функции оператора информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности;

72) как оператор информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности участвует в соответствии со своей компетенцией в информационном взаимодействии указанной системы и механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, создаваемого в Российской Федерации в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза;

73) как оператор информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности действует от имени, в интересах и с согласия участника внешнеторговой деятельности без доверенности при обращении в уполномоченные органы и организации для получения разрешительных документов, необходимых для получения участником внешнеторговой деятельности государственных услуг, иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между участником внешнеторговой деятельности и Российским экспортным центром;

74) как оператор информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности определяет перечень услуг, обеспечивающих взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, в целях развития и поддержки экспорта;";

5) дополнить статьей 471 следующего содержания:

"Статья 471. Обеспечение взаимодействия в электронной форме участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности

1. Документы и информация, содержащиеся в информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией.

2. Обеспечение доступа участников внешнеторговой деятельности к информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности осуществляется оператором данной системы на добровольной и безвозмездной основе.

3. Доступ органов государственной власти Российской Федерации, органов и агентов валютного контроля и иных организаций в соответствии с их компетенцией к документам и информации, содержащимся в информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, осуществляется на безвозмездной основе.

4. Оператор информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности обязан обеспечить возможность использования содержащихся в информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности документов и информации на протяжении всего срока их хранения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе возможность предоставления документов и информации лицам, уполномоченным на получение таких документов и информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 29, ст. 3480; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2317; 2015, N 27, ст. 3972; N 48, ст. 6716; 2016, N 27, ст. 4218; 2017, N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11; N 15, ст. 2035; N 31, ст. 4835; N 49, ст. 7524; 2019, N 31, ст. 4424; N 42, ст. 5806; 2020, N 31, ст. 5050) следующие изменения:

1) в статье 23:

а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Документы и информация, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций и представленные резидентами органам и агентам валютного контроля с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, не подлежат повторному представлению до изменения сведений, содержащихся в таких документах и информации.";

б) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Органы и агенты валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в отношении валютных операций резидентов, получивших доступ к информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, получают документы и информацию, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций, с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

При представлении резидентами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, органам и агентам валютного контроля документов, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в электронной форме с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности такие документы признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.";

в) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Акционерное общество "Российский экспортный центр" обязано соблюдать в соответствии с законодательством Российской Федерации коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая стала известна акционерному обществу "Российский экспортный центр" при осуществлении им своих полномочий.";

г) часть 81 дополнить абзацем следующего содержания:

"Представление и передача документов и информации, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций, акционерным обществом "Российский экспортный центр" органам и агентам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала известна акционерному обществу "Российский экспортный центр" при осуществлении им своих полномочий.";

2) статью 24 дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. Резиденты, проводящие в Российской Федерации валютные операции, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности, в случае получения ими доступа к информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности обязаны представлять информацию об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), в котором у них открыты счета, оператору информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности в день получения доступа к указанной информационной системе, а в случае открытия резидентами банковского счета, по которому в ином уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) планируется проведение валютных операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности, после получения доступа к информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять информацию о таком уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) оператору указанной системы не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия такого счета.

При прекращении резидентами, получившими доступ к информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, проведения в Российской Федерации валютных операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности, через счета в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) либо закрытии всех счетов в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) такие резиденты представляют информацию об этом оператору информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения обслуживания в таком уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка).

22. Резиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции и получившие доступ к информационной системе "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, документы и информацию, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций, с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 2 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.

3. Положения абзаца седьмого части 5, части 51 статьи 23, частей 21 и 22 статьи 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к некредитным финансовым организациям, осуществляющим виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Президент Российской Федерации В. Путин