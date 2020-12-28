Онипко: В условиях пандемии создали новые рабочие места и нарастили производство

Входящий в группу "Русполимет" "Выксунский литейный завод" ("ВЛЗ")завершает 2020 год с ростом объёмов производства.

Компания выпускает отливки из стали и серого чугуна для предприятий, являющихся крупными производителями в своих отраслях. Об итогах года, производственных достижениях и планах на будущее - гендиректор предприятия Геннадий Онипко.

Геннадий Владимирович, хотя бренд "ВЛЗ" на карте нижегородской промышленности появился относительно недавно, знаем, что это производство с традициями. Расскажите об истории и современных позициях предприятия?

- "Выксунский литейный завод" - предприятие с давними традициями. В прошлом это литейный цех завода "Дробмаш" (выксунский завод дробильно-сортировочного оборудования - ред.), который начал работу в начале 50-х годов прошлого века. Уже в новой истории провели модернизацию, установили итальянское оборудование от грандов литейного машиностроения - автоматическую линию безопочной формовки и механизированную линию опочной формовки. Также в нашем активе - установка термической регенерации, которых всего несколько в стране. Имеющееся оборудование позволяет изготавливать отливкиразличной конфигурации, степени сложности и высокой размерной точности. В числе наших потребителей - предприятия машиностроения, автомобилестроения,атомной промышленности, железной дороги.

Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

С какими производственными результатами завершаете год?

- 2020 год для коллектива "ВЛЗ" считаю успешным. В то время, когда в условиях коронавирусных ограничений многие предприятия сократили производство, нам удалось создать новые рабочие места и нарастить объём выпуска на 48%.

В этом году освоили ряд новой продукции. Поставили на серийное производство ещё один тип корпуса поглощающего аппарата для железнодорожного машиностроения по заказу компании "Транскузмаш". Изготовили уникальные отливки для одного из крупных предприятий в автомобилестроении: отливки прошли контроль качества, приняты в производство - заказчик предложил стать постоянным поставщиком и сертифицировать производство по их стандартам.

Для "Южного завода тяжелого станкостроения"сделали литые салазки - это проект в сфере импортозамещения. Для предприятия авиационной отрасли изготовили отливки с обеспечением требований по контролю качества ультразвуковым контролем. Ранее такой продукции в нашей производственной программе не было. Выполнение подобных заказов имеет в том числе имиджевое значение, демонстрирует наши интеллектуальные и технические возможности.

Сказалась ли на работе предприятия эпидемиологическая ситуация?

- Первую волну пандемии весной пережили без потерь - никто на предприятии не заболел. Но с самого начала следовали всем требованиям и рекомендациям: часть сотрудников перевели на дистанционную работу, организовали регулярную дезинфекцию помещений, установили ионизаторы воздуха. Во вторую волну, к сожалению, были заболевшие, я в том числе переболел. Но заболевание не носит массовый характер, специально не называю цифры, чтобы не спугнуть удачу.

Проводились ли проекты технического перевооружения в этом году?

- В этом году наш инвестпроект получил одобрение "Фонда развития моногородов". Мы сейчас по-новому оцениваем состояние рынка в условиях пандемийных ограничений и, если увидим, что ситуация нормализуется, рынок восстанавливается, проект может быть реализован в 2021 году. Кроме того, в этом году "ВЛЗ" стал участником программы "Выращивание" поставщиков для крупнейших заказчиков (в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - ред.). Сейчас формируется дорожная карта развития предприятия. Планируем получить поддержку в маркетинговых исследованиях рынка и развитии бренда, также надеемся на помощь в инвестициях.

Высока ли конкуренция на литейном рынке в стране?

- Конкуренция высокая. Как известно, в России избыток литейных мощностей. В этой связи на первый план выходят качество, сроки и технические возможности.

Каковы планы по развитию завода в дальнейшем?

- 2020 год оказался непростым и в плане пандемийных ограничений, и в плане спада рынка, но мы смогли с этим справиться. Наши наработки позволяют нам ставить амбициозные цели на будущий год. Мы планируем дальнейший рост объёмов производства. Для этого намерены усилить своё присутствие в новых для нас рыночных нишах - энергетическое и атомное машиностроение, нефтехимия, станкостроение и автомобилестроение.

Справка

"Выксунский литейный завод" - современное сталелитейное предприятие, производящее отливки из стали и серого чугуна. Расположен в городе Выкса Нижегородской области. Имеет большой опыт производства компонентов для дробильно-сортировочного оборудования, локомотивов, трамваев, подъемных кранов, строительных машин, редукторов, энергетических систем, двигателей, тормозных систем. Мощность - 7000 тонн литейной продукции в год. Поставки ведутся в том числе на экспорт.