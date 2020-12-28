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Определен лучший в России смартфон. Это Samsung за 17 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
28.12.2020,  
12:30
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Сервис "Яндекс.Маркет" опубликовал список самых покупаемых в России смартфонов. Рейтинг возглавил "народный" Samsung Galaxy A51 на 64 Гб, стоимость которого начинается от 17 тысяч рублей.

В пятерку наиболее популярных мобильных устройств также вошли Apple iPhone 11 нв 64 и 128 Гб, а также Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8T.

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Самым популярным производителем смартфонов, по данным "Яндекс.Маркета", стал Xiaomi, а Samsung (несмотря на то, что его модель возглавила продажи) занял второе место. Гаджетам Apple досталась "бронза".

Отмечается, что в среднем на покупку смартфона россияне в 2020 году были готовы потратить около 23 тысяч рублей. Одним из важнейших критериев стала поддержка бесконтактной оплаты и поддержка двух SIM-карт, а также память объемом от 4/128 Гб.

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