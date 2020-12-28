Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женской сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые пройдут в Германии - Оберхофе и Арбере соответственно.

По итогам чемпионата России основную команду пополнили победительница индивидуальной гонки в Чайковском Лариса Куклина, а также лидеры внутреннего рейтинга Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. К Кубку мира продолжат подготовку Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

Выступать на Кубке IBU будут Татьяна Акимова и Тамара Воронина, юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко, а также Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина, которые отличились на ЧР в Чайковском.

Однако президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что в сборной возможна ротация. На изменения могу повлиять первые январские результаты.