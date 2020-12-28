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28.12.2020 02:27
Рубрика: Спорт

Провели пристрелку

Названы имена биатлонисток для подготовки к январским этапам КМ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 293(8347)
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женской сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые пройдут в Германии - Оберхофе и Арбере соответственно.
Сборная России по биатлону провела без медалей уже 39 гонок подряд

По итогам чемпионата России основную команду пополнили победительница индивидуальной гонки в Чайковском Лариса Куклина, а также лидеры внутреннего рейтинга Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. К Кубку мира продолжат подготовку Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

Выступать на Кубке IBU будут Татьяна Акимова и Тамара Воронина, юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко, а также Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина, которые отличились на ЧР в Чайковском.

Однако президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что в сборной возможна ротация. На изменения могу повлиять первые январские результаты.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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