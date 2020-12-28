Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в статью 52 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 15 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в абзац четвертый части 1 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2006, N 1, ст. 9; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 27, ст. 3978) следующие изменения:

1) после слов "городских и сельских поселений" дополнить словами ", внутригородских районов, муниципальных районов (в отношении населенных пунктов, других территорий, расположенных на межселенных территориях), муниципальных округов, городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя";

2) слова "соответствующих поселений" заменить словами "соответствующих муниципальных образований".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин