За последние пять лет выпуск "зеленых" облигаций стал устойчивым трендом на мировом рынке. За этот период объем рынка вырос в 20 раз, а в 2019 году удвоился по сравнению с 2018 годом. Сейчас мировой объем "зеленых" облигаций составляет 257 млрд долл., по прогнозам, скоро он вырастет до 400 млрд. Емкость рынка "зеленых" облигаций в мире выросла с 2,6 млрд долл. в 2012 году до 800 млрд в 2019-м.

Главное условие выпуска "зеленых" бондов (долговых ценных бумаг) - использование привлеченных средств для финансирования экологических проектов. В большинстве случаев они связаны с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой. Это вид долговых инструментов с фиксированной доходностью, который соответствует принципам Green Bond (GBP) от International Capital Market Association (ICMA). Это добровольно применяемые стандарты прозрачности и раскрытия информации, а также поощрения единообразия в развитии рынка "зеленых" облигаций при помощи разъяснения подхода к их выпуску. GBP содержат рекомендации по раскрытию эмитентами информации о предстоящем выпуске "зеленых" облигаций. Эти данные позволяют инвесторам оценить основные характеристики бондов.

В связи с пандемией тематика устойчивого развития стала особенно актуальной. Например, 2 апреля 2020 года New Development Bank успешно разместил трехлетние облигации борьбы с коронавирусом в юанях на китайском рынке облигаций. Банк привлек 5 млрд юаней. Цель этого выпуска облигаций - поддержать китайское правительство в финансировании расходов на здравоохранение в провинциях Хубэй, Гуандун и Хэнань, которые больше всего пострадали от COVID-19. Вырученные средства по облигациям будут полностью использованы для финансирования кредита КНР в 7 млрд юаней по программе чрезвычайной помощи. Итоговая книга составила более 15 млрд юаней, что более чем в три раза превысило предложение.

Эта тема относительно новая для российского рынка. В 2017 году правительство одобрило "концепцию публичной нефинансовой отчетности для корпоративных эмитентов", год спустя важность экологической тематики была закреплена в майских указах президента. Наибольшую публичность тема "зеленого" финансирования приобрела после заявления в 2018 году президента Владимира Путина о потребности в подобных облигациях и утверждения стратегии экологической безопасности России до 2025 года. Первые выпуски "зеленых" и социальных облигаций были размещены в 2019 году, когда на Мосбирже появился сектор устойчивого развития. А в 2020 году были приняты новые стандарты эмиссии с определением требований к этим облигациям.

Сегодня в России только формируется четкое понимание, что такое "зеленая" экономика, по-настоящему "зеленые" проекты. Только приходит осознание того, что сохранить экологию невозможно в отрыве от решения связанных с этим социальных и экономических проблем. Не хватает внутренней экспертизы по "зеленым" проектам, и без четкого регулирования создается почва для гринвошинга (маркетинг с упором на экологические качества продукта).

Главное условие выпуска "зеленых" бондов - использование средств на экологические проекты

Нет единой системы по идентификации "зеленых" проектов. Поэтому у многих корпораций отсутствуют внутренние политики, связанные с "зеленым" и социальным финансированием. Из-за этого эмитенты не готовы оценивать подобные проекты, их риски и выпускать под них "зеленые" облигации. В этой связи важна работа с корпоративными клиентами по информированию о возможностях "зеленых" облигаций и их пользы для компаний.

Эмитенты несут дополнительные затраты на получение независимого заключения, оценку "зеленых" проектов и предоставление дополнительной отчетности. Одним из механизмов возмещения этих затрат может стать более выгодная ставка купона, но уровень "осознанности" российских инвесторов еще не настолько высок, чтобы вкладываться в менее доходные облигации. Изменить ситуацию могут меры по стимулированию "зеленого" финансирования не только для инвесторов, но и для эмитентов, в том числе из финансового сектора. Например, отмена обязательного резервирования по "зеленым" и социальным облигациям в Банке России может значительно стимулировать их выпуск финансовыми институтами.

Обязательное раскрытие простимулирует инвесторов формировать политику устойчивого финансирования, распределяя часть их портфеля на финансирование экологических проектов, а "зеленые" облигации - самый понятный инструмент, чтобы это сделать. Выпуски "зеленых" и социальных облигаций очень популярны и востребованы в Европе, США, Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии. Они позволяют компаниям ослабить социальные и экологические риски. Экологи считают, что в ближайшей перспективе мы будем еще какое-то время наблюдать техногенные катастрофы. Кроме того, очевиден интерес частных и институциональных инвесторов к устойчивым инвестициям, у них есть запрос на прозрачность и фокус на ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).

Сегодня в России только формируется четкое понимание, что такое "зеленая" экономика

В последнее время мы все чаще наблюдаем недовольство со стороны общества, которое связано именно с экологическими последствиями от деятельности бизнеса. Потенциальный экономический фактор для роста рынка "зеленых" облигаций - возможность введения carbon import tax в рамках European Green Deal. Это план перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах - членах ЕС к 2050 году для достижения нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды.

Спрос на финансирование экологических и социальных проектов в России будет расти. Большинство компаний осознанно двигаются в этом направлении не только для PR-акций, а в рамках стратегий для реализации конкретных проектов в области устойчивого развития. Кроме того, тема устойчивого развития приобретает особое значение с учетом пандемии и необходимости восстановления экономики после локдауна.