Пандемия стала настоящим драйвером роста индустрии онлайн-кинотеатров. Мировые прокатчики максимально быстро переносят релизы фильмов из обычных кинотеатров в интернет. Студия Warner Bros объявила о том, что главные релизы 2021 года выйдут в США одновременно и на большом экране, и в Сети. Это означает, что зрителям теперь не придется идти в кино для того, чтобы посмотреть новую часть "Матрицы" или "Фантастических тварей".

Теперь люди предпочитают смотреть кино дома. Фото: iStock

Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2020 году может достичь 42 млрд рублей, прогнозирует агентство Telecom Daily. По словам аналитика агентства Дениса Кускова, они достигнут уровня выручки обычных кинотеатров и возможно превысят ее. Рост индустрии онлайн-кинотеатров благодаря пандемии составит около 55%. И в 2021-м этот подъем продолжится.

По прогнозу PWC, выручка онлайн-кинотеатров в ближайшие четыре года будет расти на 7,2% в год: с 8,3 млрд долл. в 2019-м до 11,7 млрд долл. в 2024-м.

По данным Telecom Daily, в 2020 году самыми популярными онлайн-кинотеатрами в России стали IVI (этим сервисом пользуются 57% опрошенных), КиноПоиск HD (44%) и OKKO (38%). По сравнению с началом года в России наибольший прирост показал Netflix - его аудитория увеличилась с 10% в начале года до 19% в конце. Это произошло благодаря тому, что стриминговый сервис официально пришел в Россию. Если раньше россиянам приходилось платить 12 евро за месячную премиальную подписку, то теперь премиум-подписка на онлайн-кинотеатр стоит 999 рублей. В среднем россияне тратят на подписку в онлайн-кинотеатрах около 250 рублей ежемесячно.

Во время самоизоляции весной кинотеатры проводили акции. Например, сервисом Premier можно было воспользоваться за 1 рубль в день, а в начале года подписка на него стоила 129 рублей в месяц (сейчас уже 199). В онлайн-кинотеатре Start цена не менялась, как у More.tv, - 299 рублей.

Генеральный директор "Амедиа TV" Татьяна Калита рассказала "РГ", что количество платных подписчиков сервиса по сравнению с прошлым годом выросло на 44%, при этом цена подписки осталась прежней - 599 рублей в месяц. В OKKO (399 рублей в месяц) отметили, что за первые три квартала 2020 года объем платящей аудитории вырос на 123% в сравнении с первыми тремя кварталами 2019 года.

КиноПоиск HD предлагает несколько вариантов подписок на выбор от 169 до 649 рублей в месяц. В стоимость входят не только КиноПоиск HD, но и возможности Яндекс.Плюс, например, полный доступ к Яндекс.Музыке без рекламы, дополнительное место на Яндекс.Диске. Megogo предоставляет доступ еще и к книгам: три вида подписки - легкая, максимальная и премиальная (от 197 до 597 руб. в месяц).