Новости

Медики назвали симптом, указывающий на проблемы с сердцем 10:13
Пассажиропоток на авиатранспорте за 11 месяцев снизился вдвое 10:08
В столице в понедельник установилась морозная и пасмурная погода 09:48
Более полутора тысяч новогодних плакатов украсили Москву 09:46
Пашинян заявил, что в случае посягательств на Армению вмешается Россия 09:39
СК возбудил дело о кораблекрушении в Баренцевом море 09:38
Опубликованы видео голов сборной Чехии в ворота России на МЧМ-2021 09:29
С затонувшего в Баренцевом море судна спасены матрос и штурман 09:24
Украинский генерал предсказал потерю Киевом шести областей 09:24
Ян Кузнецов: Этот матч должен стать хорошим уроком для команды 09:12
Прокуратура начала проверку кораблекрушения у Новой Земли 08:52
В Москве электронными госуслугами воспользовались более 1,8 миллиарда раз 08:50
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно с 19 моряками 08:42
Роналду признан лучшим футболистом столетия 08:35
Банкиры увидели "очищающий эффект" в кризисе из-за COVID-19 08:25
Сборная России уступила чехам на МЧМ-2021 08:15
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте 07:53
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса 07:38
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру 07:21
Врачи рассказали о правилах вручения денег в качестве подарков на Новый год 07:06
Во всех торговых точках Шанхая с 1 января запретят пластиковые пакеты 06:47
Синоптики назвали регионы страны с самой теплой новогодней ночью 06:21
Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее 05:54
Биолог заявила о повторных заражениях из-за нового штамма коронавируса 05:50
В Египте введут "экспресс-штраф" за отказ носить маску 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 10:08
Рубрика: Экономика

Пассажиропоток на авиатранспорте за 11 месяцев снизился вдвое

Текст: Евгений Гайва

За 11 месяцев этого года российскими авиакомпаниями было перевезено 64,1 млн пассажиров, что составляет 53,8% от показателей прошлого года. Такие данные опубликованы Росавиацией.

Фото: REUTERS
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

В международных перевозках пассажиропоток с января по ноябрь снизился до 24,4% от итогов за аналогичный период 2019 года, перевезено 12,6 млн пассажиров. На внутренних рейсах снижение составило 76,2% от показателей прошлого года, перевезено 51,6 млн пассажиров.

Ранее в Росавиации прогнозировали сокращение пассажиропотока российских авиакомпаний в 2020 году на 50% к прошлому году.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

Главное сегодня

Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса
Первые случаи нового штамма COVID-19 выявили в Южной Корее
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего