Пассажиропоток на авиатранспорте за 11 месяцев снизился вдвое

За 11 месяцев этого года российскими авиакомпаниями было перевезено 64,1 млн пассажиров, что составляет 53,8% от показателей прошлого года. Такие данные опубликованы Росавиацией.

В международных перевозках пассажиропоток с января по ноябрь снизился до 24,4% от итогов за аналогичный период 2019 года, перевезено 12,6 млн пассажиров. На внутренних рейсах снижение составило 76,2% от показателей прошлого года, перевезено 51,6 млн пассажиров.

Ранее в Росавиации прогнозировали сокращение пассажиропотока российских авиакомпаний в 2020 году на 50% к прошлому году.