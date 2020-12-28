Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2006, N 6, ст. 636) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 769 слова ", конструкторскую документацию на него или новую технологию" заменить словами "или новую технологию, а также техническую и (или) конструкторскую документацию на них";

2) часть первую статьи 778 изложить в следующей редакции:

"К договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ применяются положения параграфа 1 главы 37 настоящего Кодекса, если это не противоречит правилам настоящей главы, а также особенностям предмета договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. К последствиям неявки заказчика за получением результатов таких работ применяются правила статьи 738 настоящего Кодекса.".

Статья 2

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2008, N 27, ст. 3122; 2010, N 41, ст. 5188; 2013, N 27, ст. 3479; N 30, ст. 4055; 2014, N 11, ст. 1100; 2015, N 1, ст. 83; N 48, ст. 6708; 2017, N 27, ст. 3944; N 47, ст. 6845; 2018, N 22, ст. 3040; 2019, N 29, ст. 3844; N 30, ст. 4132; 2020, N 31, ст. 5021) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 1240 признать утратившим силу;

2) дополнить статьей 12401 следующего содержания:

"Статья 12401. Результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта

1. Право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных и муниципальных нужд, принадлежат лицу, выполняющему государственный или муниципальный контракт (исполнителю), за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежат совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, за исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 настоящей статьи.

2. К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, непосредственно связанным с обеспечением обороны и безопасности, для целей настоящей статьи относятся программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), полученные в рамках государственных программ или при выполнении государственного оборонного заказа, осуществление которых обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области обороны, обеспечения безопасности, внешней разведки, в сфере государственной охраны, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны, либо являющиеся собственными разработками указанных федеральных органов исполнительной власти или подведомственных им государственных учреждений, созданными за счет субсидий или средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

3. Право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, принадлежат Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В случаях и в порядке, которые определены Президентом Российской Федерации, право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, принадлежат лицу, выполняющему государственный контракт (исполнителю).

Принадлежащее Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, может быть передано исполнителю или другому российскому юридическому лицу, заинтересованному во внедрении результата интеллектуальной деятельности и обладающему возможностями для его внедрения, по решению Президента Российской Федерации на основании представления соответствующего уполномоченного органа (пункт 2 настоящей статьи). Содержание представления и порядок его подготовки определяются Правительством Российской Федерации. Передача исключительного права оформляется договором о возмездном или безвозмездном отчуждении исключительного права.

4. Право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации либо местного бюджета (за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 3 настоящей статьи), принадлежат соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик:

1) если результат интеллектуальной деятельности необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций;

2) если исполнитель в течение двенадцати месяцев с даты приемки работ по государственному или муниципальному контракту не обеспечил совершение всех зависящих от него действий, необходимых для признания за ним исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;

3) если результат интеллектуальной деятельности создан при выполнении работ по государственному контракту, который заключен в целях реализации международных обязательств Российской Федерации;

4) в других случаях, установленных законом.

5. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности на основании государственного или муниципального контракта принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и с третьими лицами приобрести права (исключительное право или право использования) либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц в пределах цены государственного или муниципального контракта.

6. В случае, если для выполнения работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд исполнитель привлекает третьих лиц, право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, может принадлежать таким третьим лицам в соответствии с условиями договоров, заключаемых между исполнителем и третьими лицами, если отсутствуют перечисленные в абзаце первом пункта 3 и пункте 4 настоящей статьи основания, по которым право на получение патента и исключительное право на соответствующий результат принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

7. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, правообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого результата интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд. Данная обязанность распространяется на лицо, к которому от этого правообладателя перешло по договору или на ином установленном законом основании право на получение патента или исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд.

8. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить третьему лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого результата в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

9. Если право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, принадлежат в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Российской Федерации, правообладатель по заявлению исполнителя может предоставить ему право использования этого результата интеллектуальной деятельности на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.

10. Если право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.

11. Лицо, которому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (за исключением результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности), обязано в течение двух лет со дня возникновения у него соответствующего исключительного права начать использование таких результатов в практической деятельности либо передать соответствующее исключительное право другим заинтересованным лицам.

Условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения определяются Правительством Российской Федерации.

12. Правительство Российской Федерации определяет:

1) порядок управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности;

2) порядок формирования и ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, в том числе в отношении информации о результатах интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности;

3) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный вести такой реестр;

4) типовые лицензионные договоры о безвозмездном предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд и порядок заключения таких договоров;

5) порядок действий государственного или муниципального заказчика при оформлении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в случае, установленном подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи.

13. В государственном или муниципальном контракте должно быть указано, на основании какого обстоятельства из перечисленных в пункте 3 и подпункте 1, 3 или 4 пункта 4 настоящей статьи право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.";

3) статью 1298 изложить в следующей редакции:

"Статья 1298. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту

1. Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, за исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 статьи 12401 настоящего Кодекса.

Государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, за исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 статьи 12401 настоящего Кодекса.

2. Работник (автор), исключительное право которого перешло к исполнителю, имеет право на вознаграждение в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 настоящего Кодекса.

3. Правила настоящей статьи также применяются к программам для ЭВМ и базам данных, создание которых не было предусмотрено государственным или муниципальным контрактом для государственных или муниципальных нужд, но которые были созданы при выполнении такого контракта.";

4) в статье 1370:

а) в пункте 4:

в абзаце первом слова "(пункт 3 настоящей статьи)" исключить;

в абзаце втором слово "четырех" заменить словом "шести";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Если работодатель, получивший патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом работника (автора) и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.

В случае отказа работодателя от заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права автору либо неполучения его ответа на письменное предложение автора о заключении этого договора в течение одного месяца со дня отправления такого предложения автор вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о безвозмездном отчуждении исключительного права.

В случае, если работодатель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента, автор вправе обратиться в суд с иском к работодателю о понуждении к подаче ходатайства о восстановлении действия патента за счет работодателя.";

5) статью 1373 изложить в следующей редакции:

"Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

1. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат лицу, выполняющему государственный или муниципальный контракт (исполнителю), за исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 статьи 12401 настоящего Кодекса.

Государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, за исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 статьи 12401 настоящего Кодекса.

2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку или не примет решение о сохранении изобретения, полезной модели, промышленного образца в тайне, право на получение патента принадлежит исполнителю.

3. Если Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование - обладатель патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, в течение двух лет с даты выдачи патента на указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец не обеспечит использование соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца либо не предоставит право использования таких изобретения, полезной модели или промышленного образца по лицензионному договору или не передаст исключительное право на изобретение, промышленный образец или полезную модель другому лицу, исполнитель вправе требовать передачи ему исключительного права на соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.

В случае отказа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования от заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права, а также в случае, если ответ патентообладателя на письменное требование исполнителя не будет получен в течение трех месяцев со дня отправления такого предложения, исполнитель вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о безвозмездном отчуждении ему исключительного права. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о принудительном заключении договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец.

4. Если исполнитель, получивший исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, не начнет в течение двух лет с даты получения этого права использование соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца либо не передаст исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец другому лицу, автор вправе требовать передачи ему исключительного права на соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.

В случае отказа патентообладателя от заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права, а также в случае, если ответ патентообладателя на письменное предложение автора о заключении такого договора не будет получен в течение одного месяца со дня отправления этого предложения, автор вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о безвозмездном отчуждении исключительного права. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о принудительном заключении договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец.

5. Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи на свое имя (в том числе совместно с другими правообладателями), примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан известить автора изобретения, полезной модели или промышленного образца о досрочном прекращении действия патента и по его требованию передать ему исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.

В случае отказа исполнителя от заключения с автором договора о безвозмездном отчуждении исключительного права либо неполучения его ответа на письменное предложение автора о заключении такого договора в течение одного месяца со дня отправления этого предложения автор вправе обратиться в суд с иском к исполнителю о понуждении к заключению договора о безвозмездном отчуждении исключительного права.

В случае, если исполнитель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента, автор вправе обратиться в суд с иском к исполнителю о понуждении к подаче ходатайства о восстановлении действия патента за счет исполнителя.

6. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

7. Действие пунктов 2 - 5 настоящей статьи не распространяется на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности (пункт 2 статьи 12401 настоящего Кодекса).";

6) статью 1471 изложить в следующей редакции:

"Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору и при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

1. В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 статьи 12401 настоящего Кодекса.

Государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что исключительное право на секрет производства принадлежит совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, за исключением случаев, установленных абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 статьи 12401 настоящего Кодекса.

2. Секретом производства (ноу-хау), непосредственно связанным с обеспечением обороны и безопасности (пункт 2 статьи 12401 настоящего Кодекса), признаются в том числе сведения, содержащиеся в конструкторской и (или) технической документации.

Секреты производства (ноу-хау), непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, полученные в рамках государственных программ или при выполнении государственного оборонного заказа, осуществление которых обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны, либо являющиеся собственными разработками указанного федерального органа исполнительной власти или подведомственных ему государственных учреждений, подлежат учету в Реестре результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности, ведение которого осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

Направление сведений для учета в Реестре результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности, обмен такими сведениями между государственными заказчиками, предоставление таких сведений исполнителям государственных контрактов при условии обеспечения требований конфиденциальности не признаются утратой конфиденциальности сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, непосредственно связанного с обеспечением обороны и безопасности, и не являются основаниями для прекращения его правовой охраны.

3. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау), непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, возникает с даты принятия государственным заказчиком решения о правовой охране сведений в качестве секрета производства (ноу-хау) и прекращается с даты принятия государственным заказчиком решения о прекращении его правовой охраны либо в момент утраты конфиденциальности сведений, составляющих содержание такого секрета, в соответствии со статьей 1467 настоящего Кодекса, в зависимости от того, какое из указанных событий наступило ранее.";

7) главу 77 признать утратившей силу.

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6239);

2) Федеральный закон от 4 июня 2011 года N 131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О передаче прав на единые технологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3271);

3) статью 61 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3880);

4) статью 16 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7343).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

3. Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин