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28.12.2020 18:59
Рубрика: Экономика

Наметили контуры

Пекин и Москва согласовали программу сотрудничества на три года
Текст: Жэнь Ци
Российская газета - Спецвыпуск № 295(8349)
Практическое сотрудничество между Россией и Китаем стало более насыщенным, поскольку правительства обеих сторон работают более тесно.
Российские участники демонстрируют свою продукцию на 15-й Китайской выставке товаров культуры и туризма в городе Иу, провинция Чжэцзян. Фото: Люй Бинь / Для CHINA DAILY Российские участники демонстрируют свою продукцию на 15-й Китайской выставке товаров культуры и туризма в городе Иу, провинция Чжэцзян. Фото: Люй Бинь / Для CHINA DAILY
Российские участники демонстрируют свою продукцию на 15-й Китайской выставке товаров культуры и туризма в городе Иу, провинция Чжэцзян. Фото: Люй Бинь / Для CHINA DAILY

Так, 7 декабря мэр Пекина Чэнь Цзинин и мэр Москвы Сергей Собянин провели телефонную конференцию, отметив 25-летие установления партнерских отношений между двумя столицами. Два мэра согласовали программу сотрудничества между Москвой и Пекином на следующие три года.

Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

Программа предусматривает обмен передовым опытом и реализацию совместных проектов в области экономики, включая торговлю, научно-технических инноваций, образования, городского планирования, транспорта, здравоохранения, туризма и культуры, а также средств массовой информации.

В отдельных сферах для обмена научными и техническими талантами будет создана база данных отраслевых экспертов. Сотрудничество в сфере гуманитарных наук предполагает обмен преподавателями, студентами и школьниками, а также организацию совместной учебы и исследований. Обмен опытом предусмотрен и в сфере управления городским транспортом - в том числе для транспортного планирования к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году. Еще одна область сотрудничества двух столиц - обмен методами работы и принятием решений в сфере контроля и профилактики коронавирусной инфекции, ее лечения и диагностики.

По словам Чэня, за последние 25 лет оба города стали участниками стремительного развития отношений между Китаем и Россией. "Пекин готов ответить на все запросы Москвы и продолжит безоговорочно предоставлять экспертные знания по борьбе с пандемией", - заверил мэр китайской столицы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, в ходе юбилейного форума сотрудники администраций двух столиц обсудили возможности совместных проектов в сфере инноваций, науки, экономики и транспорта. В частности, в рамках рассчитанного на пять лет соглашения о сотрудничестве между метрополитенами двух городов специалисты продолжат делиться своим опытом в развитии инфраструктуры и внедрении новых технологий.

В сентябре Московский инновационный кластер и технологический центр Zhongguancun в Пекине договорились о совместной работе в области инноваций, исследований и разработок. Это стало одним из конкретных шагов в реализации совместной инициативы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о проведении года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах.

Чэнь Цзинин и Сергей Собянин согласовали программу сотрудничества между Москвой и Пекином на следующие три года

Правительство Москвы заявило, что, несмотря на пандемию, объем торговли столицы с Китаем за первые девять месяцев года вырос на 10 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 20,5 миллиарда долларов, включая 1,46 миллиарда долларов экспорта из Москвы и 19 миллиардов долларов импорта из Китая.

Помимо совместной работы столиц, две страны ищут более эффективные способы согласования своих стратегий и работают над расширением регионального сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", инициативы "Экономический пояс Янцзы" и национальных целей развития России.

Более тесное сотрудничество между регионами России и Китая наращивается с мая 2013 года, когда две страны подписали протокол о сотрудничестве между верхним и средним течениями реки Янцзы и Приволжским федеральным округом. Документ способствует развитию сотрудничества регионов, расположенных вдоль рек Янцзы и Волга, на национальном уровне.

Один из таких регионов - Чувашская Республика, расположенная на правом берегу среднего течения Волги. Население ее столицы, города Чебоксары, составляет менее 500 тысяч человек. В прошлом году там побывала китайская делегация более чем из 100 представителей. Этот визит способствовал появлению новых возможностей для бизнеса.

Фото: Из личного архива Ван Хуэйяо
Президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо рассказал о развитии цифровой экономики Китая

Совет сотрудничества "Волга - Янцзы" заявил, что торговля между китайскими юрисдикциями в верхнем и среднем течении реки Янцзы с Россией составила почти 4,9 миллиарда долларов в 2018 году, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем году. Темпы роста выше, чем динамика торговли в целом между двумя странами. Некоторые провинции даже продемонстрировали рост более чем на 80 процентов.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что округ работает более чем над 20 проектами соглашений, направленных на продолжение экономического сотрудничества с Китаем, в том числе, в сфере торговли. По словам Комарова, формат сотрудничества "Волга - Янцзы" оказался плодотворным в торговом и инвестиционном плане, а также в плане обменов между людьми, и Россия готова продолжать тесное сотрудничество с Китаем.

Экономика ВЭД В мире Восточная Азия Китай Отношения России и Китая

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