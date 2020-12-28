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28.12.2020 00:47
Рубрика: Власть

Истребитель на 5

Первый самолет пятого поколения Су-57 передан военным
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. Об этом стало известно в пятницу. По словам источника ТАСС в военно-промышленном комплексе, в 2021 году Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат еще четыре новейших самолета.
В 2021 году ВКС России получат еще четыре новейших самолета Су-57. Фото: РИА Новости В 2021 году ВКС России получат еще четыре новейших самолета Су-57. Фото: РИА Новости
В 2021 году ВКС России получат еще четыре новейших самолета Су-57. Фото: РИА Новости

На днях министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии рассказал, что к концу 2024 года в войска должны поступить 22 истребителя Су-57. До 2028 года же контрактом предусмотрена поставка в общей сложности 76 самолетов Су-57. Причем после 2022 года начнется поставка Су-57 с двигателем второго этапа.

Фото: Андрей Катаев/РИА Новости
Истребитель Су-57 в 2022 году получит двигатель второго этапа

Кстати, контракт на производство большой партии подписали по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина в ходе форума "Армия-2018". До того планировалось, что к 2027 году Воздушно-космические силы получат только 16 истребителей. Увеличение заказа позволило договориться с промышленностью о снижении стоимости каждой машины на 20 процентов.

В пятницу фотографы сфотографировали истребитель Су-57. Новейший самолет приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Самолет сделал там промежуточную посадку на пути из Комсомольска-на-Амуре, где его собрали, в европейскую часть России.

В настоящее время первый серийный Су-57 находится в Государственном летно-испытательном центре им. Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). Там истребитель будут использовать для испытаний новейших "авиационных гиперзвуковых средств поражения".

Согласно данным на сайте Объединенной авиастроительной корпорации, на летных испытаниях у Су-57 сейчас отрабатываются боевые режимы работы систем, стыковка с вооружением и его применение.

Су-57 - самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

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