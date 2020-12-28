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28.12.2020 13:55
Рубрика: Власть

Песков заявил об отсутствии "завесы тайны" в жизни Путина

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

"Завесы тайны" в жизни президента нет, часть информации о себе и своей семье он не раскрывает, пояснили в Кремле. И стиль своей работы менять не будет. Когда люди голосуют за президента, то дают ему право на такое личное пространство.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Никакой завесы тайны практически не существует. Всем прекрасно известно, где живет и работает президент", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть ли у него дочери? Да, есть дочери. Кто они? Да, он предпочитает не выпускать это в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием", - добавил представитель Кремля.

"Что касается таких вот информационных упражнений, то они продолжаются все годы и премьерства, и президентства Путина", - констатировал Песков. "Единственное, чего не планирует менять президент - это стиль своей работы, потому что в его понимании главное - это как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает, и какие результаты этой работы", - пояснил он.

Владимир Путин рассчитывает, что граждане с пониманием относятся к его личному пространству, заключил пресс-секретарь президента. "Когда люди голосуют за президента напрямую на выборах или косвенно на голосованиях, которые могут свидетельствовать об уровне поддержки президента, то соответственно становится понятно, что люди дают право президенту на такое личное пространство", - пояснил он.

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