Предприниматели сразу нескольких крупных городов России при поддержке СМИ обратились в Конституционный суд РФ с просьбой разъяснить: можно ли ставить на придомовых территориях киоски и павильоны, которые являются нестационарными торговыми объектами (НТО)? Для этого нужно проверить конституционность некоторых положений федеральных законов, которые регулируют вопросы установки киосков вблизи жилых домов. Там, как правило, продают как продукты питания и промтовары, так и прессу.

- Киоски жизненно необходимы для существования газет и журналов. Без их развитой сети большинство печатных СМИ не смогут существовать. Это признается на федеральном уровне: официально установлены нормативы минимальной обеспеченности населения газетными киосками. Однако эти нормативы выполняются далеко не везде, - говорит президент Ассоциации издателей и распространителей периодической печатной продукции Пермского края Дмитрий Ерёмин. - Причем собственники придомовых территорий готовы сдать участок в аренду для размещения газетного киоска. Но этому мешают запреты в местных правилах благоустройства. Парадокс: на муниципальной земле нормы минимальной обеспеченности газетными киосками не выполняются, а достичь их нужного количества за счет размещения на частной придомовой территории запрещено.

Это, кстати, уже второе обращение в КС РФ. Еще в 2018 году, когда в Перми депутаты внесли изменения в правила городского благоустройства и запретили ставить киоски на придомовых территориях, краевой суд восстановил права собственников жилья и предпринимателей. Но затем Верховный суд РФ отменил решение краевого. Тогда пермские бизнесмены и представители ТСЖ обратились в КС РФ, который решил: размещать нестационарные торговые объекты на придомовых территориях можно с согласия собственников, но при этом должны быть соблюдены все требования, предусмотренные законодательством РФ, которые местные власти не вправе ужесточать.

Только Верховный суд РФ отказался пересмотреть свое прежнее решение. И во многих городах страны по-прежнему власти запрещают размещение киосков с газетами и журналами на придомовых территориях, а суды общей юрисдикции чиновников поддерживают.

Такие запреты, например, есть в Калининграде, Ярославле, Новосибирске... Предприниматель Александр Толкачев из Новосибирска называет это беспрецедентным нарушением прав предпринимателей и жителей многоквартирных домов. "Ведь сдача площади в аренду приносит дому доход, который всегда идет на текущий ремонт или благоустройство, - рассказывает он. - Наше бизнес-сообщество отправило коллективную жалобу в прокуратуру Новосибирска. Там подтвердили факт нарушений со стороны депутатов. Надзорное ведомство внесло протест на незаконное решение горсовета, но депутаты протест попросту отклонили".

- Индустрия печати имеет социальную значимость, поэтому места ее распространения должны быть доступными, - говорит председатель попечительского совета Новосибирского отделения общественной организации "ОПОРА России" Игорь Салов. - Но есть проблема необъявленной войны против нестационарных торговых объектов. И киоски, которые в народе по привычке называют "Союзпечатью", также становятся уязвимы. Власти говорят: это некрасиво. Но при этом до сих пор не могут сказать, как нужно, чтобы было красиво, зато сносить и убирать - это пожалуйста.

Противоречивая ситуация складывается и в Воронеже. Несмотря на решения Конституционного суда, местная Дума в 2019 году дополнила городские правила благоустройства запретом размещать нестационарные торговые объекты на придомовых (дворовых) территориях жилой застройки. Предпринимателям приходится право на сохранение киосков отстаивать в судах.

- Киоски прессы надо поддерживать - ведь они малоприбыльны, несут социальную функцию. На этот счет есть и соответствующее поручение президента РФ, и постановления правительства. К сожалению, они не выполняются в полной мере. Ответственность за исполнение несут местные власти. Скажем, правительственным постановлением нормируется количество таких киосков. Но в ряде городов к этому подходят формально, - отмечает гендиректор компании "Сегодня-пресс" Игорь Тимофеев. - Если говорить о Центральном Черноземье (а мы работаем в пяти регионах), то здесь наиболее благоприятная ситуация сложилась в Липецке, Воронеже и Белгороде. Здесь как-то пытаются помочь распространителям прессы. Важно, чтобы чиновники не воспринимали печатные киоски как потенциальный источник прибыли в местный бюджет. Существенного дохода они не принесут в любом случае. А если к ним будут так относиться - то и вообще закроются.

С просьбой окончательно разрешить правовую коллизию в Конституционный суд РФ также обратилась Ассоциация малоформатной торговли, уполномоченные по защите прав предпринимателей из ряда субъектов РФ, общероссийские организации, представляющие интересы российских издателей печатных СМИ.

"Российская газета" продолжит следить, как будет развиваться ситуация в регионах с нестационарными объектами торговли.