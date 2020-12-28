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Текст:   Марина Трубилина 
20:11 28.12.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)

Двор второго плана

Муниципалитеты забыли о придомовых территориях

Число благоустроенных дворов снижается с каждым годом. На это обращают внимание депутаты и Общероссийский народный фронт.
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

В нынешнем году должно быть благоустроено около 9 тысяч дворов, говорит зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, тогда как в 2018 году, для сравнения, их было 19 тысяч, а в 2017 году - 20 тысяч.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Около десяти регионов совсем прекратили обновлять территории около домов. Это произошло из-за того, что благоустройство дворов было исключено из показателей работы регионов по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", отмечает Качкаев. Недавно ситуация обсуждалась на заседании комиссии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, которая предложила правлению ассоциации обратиться в минстрой с просьбой вернуть этот показатель.

С 2019 года внимание было переориентировано на развитие общественных территорий, и муниципалитеты "забыли" про обязанности по содержанию дворов, в некоторых регионах было запрещено включать дворы в перечень работ по благоустройству, говорит координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. Распределяя федеральные средства на благоустройство общественных территорий, а не на дворы, местным властям проще добиться повышения индекса качества городской среды. "Сейчас только 12% муниципальных образований хоть что-то во дворах делают. В основном это происходит в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Тюмени, Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком округе и Амурской области. В маленьких муниципальных образованиях вообще эту работу не проводят", - рассказывает Калинина.

ОНФ обращался в минстрой, который, по словам Калининой, "категорично напоминает" главам регионов и муниципалитетов, что они обязаны работать над улучшением дворов, но пока ситуация не меняется.

В этом году число благоустроенных дворов снизилось, отмечают в минстрое, но объясняют это мнением граждан. Что именно обустраивать - дворы или общественные территории - решают в первую очередь сами жители во время различных опросов и голосований.

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