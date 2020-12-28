Получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала станет проще

В ближайшее время получить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала станет проще.

Пенсионный фонд России предлагает упростить эту процедуру - заявителям не нужно будет предоставлять в фонд справки о доходах членов семьи владельца сертификата. Пенсионный фонд сам получит необходимые сведения от Федеральной налоговой службы через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, есть несколько возможностей распорядиться средствами материнского капитала. Самый востребованный - получить деньги на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение квартиры или дома, в котором можно жить постоянно. Люди с невысокими доходами могут претендовать и на ежемесячные выплаты. Как поясняют в Пенсионном фонде России, они с 2018 года положены нуждающимся семьям, в которых родился или усыновлен второй ребенок. Пенсионный фонд из средств материнского капитала ежемесячно на протяжении трех лет осуществляет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При этом заявитель должен подтвердить, что его семья действительно не слишком обеспеченная. Для этого, как правило, мама просила всех членов семьи получить справки о доходах по месту работы, чтобы потом сдать их в ПФР. Сегодня, когда между ведомствами уже хорошо налажен процесс обмена информацией, не нужно обременять людей сбором таких справок, считают в ПФР.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец советует расходовать маткапитал на текущие нужды лишь в крайнем случае. Фактически это "проедание" маткапитала вместо инвестиций в образование детей или улучшение жилищных условий.