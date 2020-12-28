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28.12.2020 20:06
Рубрика: Экономика

В диких условиях

Все больше молодых людей выбирают пеший туризм
Текст: Син Вэнь
Российская газета - Спецвыпуск № 295(8349)
После отмены некоторых связанных с пандемией ограничительных мер в Китае становится все более популярным треккинг.
Лю Яньли во время похода по провинции Цинхай преодолела ландшафт, сформировавшийся в результате эрозии. Фото: Предоставлено CHINA DAILY Лю Яньли во время похода по провинции Цинхай преодолела ландшафт, сформировавшийся в результате эрозии. Фото: Предоставлено CHINA DAILY
Лю Яньли во время похода по провинции Цинхай преодолела ландшафт, сформировавшийся в результате эрозии. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

С мая по октябрь более 140 тысяч человек отправились в пешие туристические походы на природу, организованные туроператором из Ханчжоу Youxiake. Это на 9,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Предоставлено China Daily
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Как рассказал директор компании по маркетингу Хуан Бовэй, количество туристов удвоилось на таких маршрутах, как пустыня Тэнгэр в городском округе Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района, деревня Юйбэн в Дечен-Тибетском автономном округе провинции Юньнань и заповедник Ядин в уезде Даочэн провинции Сычуань.

По словам Хуана, все больше туристов предпочитают внутренние маршруты, и это неудивительно. "После эпидемии люди стали больше осознавать, что необходимо поддерживать форму, - говорит он. - Пешие прогулки и треккинг на природе позволяют дышать свежим воздухом, тренировать все тело и находиться вдали от толп людей в городских общественных местах, что идеально соответствует требованиям социального дистанцирования. Вот почему маршруты для хайкинга и треккинга внутри страны стали в этом году так популярны".

Чжан Пэн, соучредитель Пекинского туристического клуба, в котором организовывают однодневные пешие туры по горным районам в окрестностях Пекина и собирают треккеров на более длинные маршруты, говорит, что в этом году число туристов, ходивших в походы с клубом, увеличилось на 80 процентов. Чжан, которому сейчас 33 года, начал увлекаться треккингом в 2013 году: тогда его стартап переживал трудные времена. "В то время природа и физические нагрузки помогли мне справиться с последствиями стресса", - вспоминает он. Чтобы найти единомышленников, в 2014 году он создал открытый аккаунт под названием Beijing Hiking Club в соцсети WeChat. Там он публикует советы путешественникам и регулярно организовывает туры.

Проходить разные маршруты - все равно что собирать коллекционные карточки в детстве

В будни Чжан руководит своим стартапом, а в выходные водит группы в походы по холмам и рекам. "Треккинг стал частью моей жизни, - признается он. - Безмятежность дикой природы освобождает. Благодаря изнурительным подъемам я чувствую энергию жизни".

Лю Яньли тоже любит треккинг и больше всего ценит, что на тропе можно отдохнуть от напряженного рабочего графика и городского образа жизни и позволить своему разуму блуждать свободно. "Пешие прогулки в дикой природе придают душевных сил", - говорит она. Впервые Лю, которой за 30, решила отправиться в поход, потому что хотела увидеть живописные величественные пейзажи своими глазами. В 2013 году в свой первый поход она отправилась по одному из наиболее популярных маршрутов мира - кольцу Аннапурны в Непале.

Чжан Пэн достиг ледника в Субэй-Монгольском автономном уезде провинции Ганьсу. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

С тех пор она ходила в походы по полям в Японии, прибрежным тропам в Греции и покрытым льдом горам в Новой Зеландии. Лю побывала и в живописных местах Италии, Иордании и других стран. В этом году она уволилась с хорошо оплачиваемой должности директора по персоналу в компании в Чунцине и начала ходить в более сложные походы, где треккеры носят тяжелые рюкзаки по нескольку дней или даже недель. С мая по июнь она прошла более 1500 километров по дороге государственного значения Годао 318, также известной как южный маршрут Сычуань-Тибетского шоссе. Это один из самых загруженных маршрутов в Китае.

Чэнь Миньлинь занимается скалолазанием в городском округе Цинъюань провинции Гуандун. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Лю говорит, что до этого года ее жизнь протекала гладко и без особых невзгод. Она хотела почувствовать удовлетворение от достижения цели, которое можно получить, преодолев трудности на маршруте. Свои впечатления от пеших путешествий она часто публикует на платформе микроблогов Sina Weibo, где у нее уже более 200 тысяч подписчиков. "Каждый раз, когда я возвращаюсь из поездки, контраст между суровыми условиями дикой природы и уютным домом помогает мне почувствовать себя счастливее в повседневной жизни", - добавляет Лю.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Каждый любитель походов любит их по разным причинам. Для 24-летнего Чэнь Миньлиня эта причина проста. "Проходить разные маршруты - все равно что собирать коллекционные карточки в детстве, это очень весело", - говорит он. Чэнь обожает спорт: во время учебы в колледже он однажды преодолел Годао 318 на велосипеде. Поэтому, получив в 2018 году диплом графического дизайнера, он не стал искать работу по специальности и начал работать руководителем треккинг-группы и планировать туры в компании Youxiake. Вскоре Чэнь понял, что руководить походной группой - не то же самое, что показывать достопримечательности обычным туристам. "Я должен общаться и уметь установить контакт с совершенно разными людьми, обеспечивать их безопасность во время нахождения в непредсказуемой дикой природе, когда может меняться погода и могут возникать непредвиденные чрезвычайные ситуации, - говорит Чэнь. - Я должен быть хорошо подготовлен к каждому походу, учиться адаптироваться к изменениям и справляться с кризисами".

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