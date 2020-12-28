Последняя короткая рабочая неделя года началась в России

Наступившая рабочая неделя станет последней короткой в уходящем году. Ее продолжительность напрямую зависит от руководства регионов, которые решают объявлять 31 декабря выходным днем или нет. Но, даже если последний день 2020-го будет рабочим, его продолжительность должна быть сокращена на час, напомнили в Роструде.

В ведомстве также напомнили, что дать выходной своим сотрудникам 31 декабря могут и работодатели. Нужно будет только продумать способ его оплаты, пишет РИА Новости. Если в личной копилке сотрудника уже есть отработанные сверхурочные часы, то он вправе попросить на этот день отгул.

Выходными будут дни с первого по десятое января. Первым рабочим днем в новом году по производственному календарю является понедельник, 11 января. В 2021 году у россиян будет почти три десятка праздничных дней и выходной 31 декабря, а также десятидневные новогодние каникулы. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.